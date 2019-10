Quim Torra dice que estará muy atento a las investigaciones sobre posibles excesos de los Mossos

Los grupos han podido interpelar al presidente de la Generalitat después de una semana de tensión en las calles por la sentencia del "procés", mientras continúa la incomunicación entre Torra y Sánchez para abordar el conflicto catalán. Torra, que en su intervención en el pleno ha expresado su solidaridad con las víctimas de las fuertes lluvias en Tarragona como también han hecho los portavoces de los grupos, ha recordado en el hemiciclo las cinco llamadas sin respuesta a Pedro Sánchez. "Pedimos al presidente Sánchez que empiece a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Lo que necesitamos ahora es visión de Estado", ha afirmado Torra en su réplica a Iceta. Ha indicado que la comunidad internacional "no entiende" que en este momento de "gravedad" Sánchez haga "dejadez de funciones". "Quien tiene que descolgar el teléfono y hablar con el presidente de Cataluña, en la situación más grave de los últimos años, es el presidente del Gobierno del Estado", ha añadido Torra. Y dirigiéndose a Iceta, le ha remarcado que puede hacer "un servicio importante" a Cataluña: "Cuando tenga a Pedro Sánchez al teléfono me lo pasa y así puedo hablar con él", le ha dicho. El líder del grupo PSC-Units ha pedido a Torra que no busque "excusas" y le ha indicado que lo que tiene que hacer es reunir a todos los partidos catalanes. "Si quiere hablar en nombre de todos, si quiere ejercer con plenitud su responsabilidad institucional y hablar en nombre del país, que es lo que parece que quiere; reúnanos, hable, conozca la opinión de todos los grupos parlamentarios", le ha dicho.

Cs, PSC y PP piden que se retire la resolución sobre la autodeterminación

Por su parte, la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado a Torra de no ser un "interlocutor válido", ni dentro ni fuera de Cataluña, por su "falta de liderazgo" y porque "cada vez piensa en una parte más pequeña del país". Torra ha respondido a los comunes que, una vez ya ha salido la sentencia, "se ha acabado el tiempo de la equidistancia: o estamos con los represaliados o estamos con los represores". En este sentido, ha apelado a los comunes a apoyar la propuesta de resolución presentada por JxCat, ERC y CUP que rechaza la sentencia y se reafirma en la autodeterminación, texto que la Mesa del Parlament ha admitido a trámite pero que se debatirá en otro pleno después de las elecciones generales del 10 de noviembre. Ante esta propuesta, Ciudadanos, PSC y PPC han presentado una petición a la Mesa para que "reconsidere" su admisión a trámite, al entender que infringe resoluciones del Tribunal Constitucional. En tono irónico, Torra ha afirmado ante el pleno que espera que el TC actúe contra la Asamblea de Extremadura por "extralimitarse" en sus funciones a la hora de aprobar propuestas sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Investigación a los mossos

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, ha alertado de que Torra quiere dar otro "golpe" en el Parlament y de que es un "peligro público". "Para los violentos, tiene aplausos; para los agentes que nos protegen, tiene señalamientos; y para la mayoría de los catalanes, tiene caos y miedo", ha denunciado. Torra ha replicado que Ciudadanos se queja "del Tsunami -Democràtic- para esconder su naufragio", pues "su destino es el fracaso" y están "condenados a ser un grupo residual", ha dicho al primer grupo del Parlament. Durante el turno de la CUP, Torra ha asegurado que estará "especialmente atento" a las investigaciones para aclarar posibles "extralimitaciones" policiales de los Mossos d'Esquadra durante las protestas y a las consiguientes depuraciones de responsabilidades. El diputado de la CUP Vidal Aragonés le ha recalcado que "cada día que pasa" sin cesar al conseller del Interior, Miquel Buch, lo que hace "por omisión es dar apoyo a las prácticas irregulares de los Mossos d'Esquadra".