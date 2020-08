Quim Torra afirma que ha desobedecido dos veces y no será la última

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a los partidos independentistas no investir a otro presidente si es inhabilitado por el Tribunal Supremo: "No se entendería que algún partido independentista presentara otro candidato".



En una entrevista a Quim Torra, en TV3, el presidente de la Generalitat, preguntado sobre si es lo más adecuado agotar la legislatura, ha afirmado que la fecha de las elecciones en Cataluña "se fijará en función del interés del país y del prestigio del país". A la pregunta de si ya tiene decidida la fecha de las elecciones, Torra ha afirmado que habla con mucha gente, pero que "la fecha la decide el presidente de la Generalitat". "He desobedecido dos veces y no creo que sea la última vez", ha afirmado al ser preguntado si es inhabilitado, pero piensa mantenerse en el cargo.

"No digo que esté desobedeciendo una sentencia -ha continuado-, lo que le digo es que todo lo que a mí me parece incompatible con mi conciencia y con la defensa a ultranza que he hecho de los derechos fundamentales, en mi condición de president, creo que es mi deber oponerme y me he opuesto".

Sobre las relaciones entre ERC y JxCAT, Torra afirma que "somos una coalición y hay diferentes opiniones políticas, unas más graves que otras. Pero ha habido una epidemia y todo lo ha cambiado. "El recorrido político que no teníamos ahora lo tenemos, en la lucha contra la epidemia nos encontrarán unidos".

Sobre la posible remodelación del Gobierno de Cataluña, Torra ha afirmado que su gobierno es un gobierno con personalidad y capaz de hacer frente a los retos actuales que refuerzan al gobierno y no lo debilita.

Mesa de diálogo

Preguntado sobre la mesa de´diálogo entre Gobiernos, Torra se pregunta si había una mesa de diálogo. En su opinión, "había una cosa en la que nos hacíamos unas fotos, pero queremos concretar condiciones: fecha de un referéndum y amnistía". Torra afirma que "si no es con esas condiciones, no iré".

La gestión de la pandemia por coronavirus

En cuanto a la irrupción de la pandemia del coronavirus en la realidad de Cataluña y a la evolución de los contagios, Torra afirma que hará "todo lo posible para que esto no sea ninguna distracción. Estamos en días determinantes. Ayer alcanzamos unas cifras muy elevadas. No me consuela pensar que Madrid tena el triple de enfermos hospitalizados".

Torra afirma que es una urgencia aplanar la curva de contagios de coronavirus en Cataluña y una prioridad. "Pido máxima concentración al Govern y no distraernos con especulaciones electorales".

Posible petición del estado de alarma en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reconoce que ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, "para que me explique el detalle de este ofrecimiento". Torra no descarta que pueda ser necesario el estado de alarma y también personal del Ejército, si se dan las circunstancias. "Ante un reto tan monumental yo deseo que nos vaya bien a todos, pero quiero que podamos hacer las cosas con la complicidad y la responsabilidad de la ciudadanía", afirma Torra.

Asimismo, Torra afirma que ha comentado con Sánchez los detalles para concretar el subsidio para los padres y dar la máxima tranquilidad a padres y madres. "Tenemos que encontrar la fórmula, o baja labora o conciliación. Batallaré para que haya un subsidio para los padres por si se cierran las escuelas".

Quim Torra ha confirmado que irá a la próxima Conferencia de presidentes. "Quiero escuchar al presidente Sanchez y porque en esta ocasión no hay el blanqueo del Rey", en alusión a que el rey emérito "fugado" y la petición por su parte de explicaciones sobre este tema al Gobierno.

Sobre la decisión del cierre del ocio nocturno, Torra explica que se saben las consecuencias que conlleva ese cierre y "ahora tengo que compensarles. No tengo todo el dinero. Queremos todos los recursos y toda la soberanía".

Un curso escolar complicado

Preguntado sobre el riesgo derivado de la evolución de la pandemia por coronavirus de que el 14 de septiembre no empiece el curso escolar, Quim Torra afirma que "ahora mismo, no hay ningún riesgo" y anuncia que en dos meses se realizarán unso 5.000 tests de diagnóstico.

Para afrontar el curso con la mayor normalidad, Torra apunta a que se ha reforzado la plantilla docente, siguiendo las peticiones del Departamento de Educación. Afirma que es clave hacer frente a la apertura del curso escolar con el máximo consenso.

Asimismo, recuerda que se tomarán medidas si hay familias que no llevan a sus hijos al colegio. En todo caso, Torra afirma que son muchos meses sin escuela y reconoce que habrá contagios y que posiblemente se tendrán que cerrar aulas o escuelas. "Tendremos que convivir con este riesgo", apunta.

La Diada

Sobre la manifestación por la Diada el próximo 11S, Torra recuerda que "en este país se garantiza siempre el derecho de manifestación, del 11S, 12-O, etc…", pero reconoce que ahora hay riesgo por los rebrotes de coronavirus y pide la máxima responsabilidad. No ve convenientes las aglomeraciones y apunta a que está convencido que "no pasará lo del 8 de marzo, la ACN se caracteriza por hacer las cosas bien y hay que encontrar la manera de hacerlo de manera segura".

Torra considera que la desescalada no se realizó demasiado rápido. Cree que los datos de la evolución de la pandemia de coronavirus lo permitía, "tenemos que ver en qué nos hemos equivocado, la segunda ola nos vino en julio y agosto y no en otoño".