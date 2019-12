¿Por qué Pedro Sánchez quiere celebrar el pleno de investidura antes del 6 de enero?

PSOE y ERC ultiman los "flecos" de cara a la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, a la espera de las alegaciones que presente la Abogacía del Estado a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, una de las piezas clave para desencallar la votación.

Mientras el PSOE y el Gobierno de Sánchez guardan silencio, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha confirmado que la negociación con el PSOE se ha reanudado con contactos "discretos" mediante mensajes de móvil. ERC ha advertido de que no aceptarán que la "doctrina Junqueras" surgida de la sentencia europea sirva "para todos" menos para el propio líder republicano, en alusión al efecto que esa resolución pueda tener en el caso del expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española. La Abogacía del Estado tiene hasta el 2 de enero de plazo para comunicar su decisión.

Marta Vilalta ha insistido en que Esquerra no prevé que haya una nueva reunión hasta que no se haya pronunciado previamente la Abogacía del Estado con respecto a la sentencia del TJUE. Teniendo en cuenta de que dicha sentencia afecta al líder de ERC, no es posible obviarla y dejarla al margen de la negociación, ha señalado Vilalta, con lo cual lo que ocurra con la misma pivota sobre la negociación, y no porque ERC espere que el PSOE se inmiscuya en el ámbito judicial sino porque repercute en el eje central del acuerdo que se negocia.

Por otra parte, los plazos dados tanto por la sala del Tribunal Supremo que juzgó el 'procés' en Cataluña como por el instructor del procedimiento, Pablo Llarena, a las distintas partes que deben pronunciarse sobre la situación en la que quedan Oriol Junqueras y Carles Puigdemont tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) son de cinco días hábiles, por lo que de agotarse llegarían a la primera semana de enero de 2020.

Estos plazos son los más importantes para el plano político actual. La sentencia deja en manos del Supremo "apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza" Junqueras, y tras recibir los informes podrían resolver a finales de esa primera semana de enero o bien dejar su análisis para después de Reyes.

A esto se suma que el día 6 de enero Puigdemont puede acudir a recoger su acta y empezar a ejercer como eurodiputado. Además el día 13 de este mismo mes se celebra el primer pleno de la Eurocámara.

A falta de avances, la Mesa del Congreso ha acordado habilitar los días 28, 29 y 30 de diciembre, jornadas que eran inhábiles a efectos parlamentarios, ante la posibilidad de que en esas fechas pudiera celebrarse el debate de investidura, aunque también está abierta la posibilidad de que se convoque para los primeros días de enero.

A falta de avances, el PP y Cs han solicitado la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez ante su "grave silencio" pese a las "presiones" a la Abogacía del Estado que, a su juicio, está metiendo ERC como condición para no bloquear la investidura.