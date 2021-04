Lo que opinaba Pablo Iglesias en 2019 sobre las amenazas y hablar de ellas: "No tengo derecho a lloriquear"

La noticia del envío de tres cartas con balas dirigidas al líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias, al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y a la Directora de la Guardia Civil, María Gámez ha sido un punto de inflexión en la campaña a las elecciones en Madrid del próximo 4 de mayo.

El propio Pablo Iglesias mostró la carta dirigida a su persona con 4 balas y protagonizó el momento más acalorado de la campaña a las elecciones de la Asamblea de Madrid al levantarse de un debate político porque la candidata de Vox, Rocío Monasterio no se retractó de haber cuestionado dichas amenazas.

Esta postura ha sido contrapuesta a la que ha defendido en los últimos días la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que también ha sido objeto de dichas amenazas y que aunque las condena sin matices cree que hay que restarles importancia: "Esta gente busca su minuto de gloria y que estemos hablando de ellos. No les voy a dar el gusto", ha dicho.

Sin embargo, repasando la hemeroteca encontramos en abril de 2019 una entrevista en la que el candidato a las elecciones madrileña opinaba lo siguiente sobre las amenazas y en especial sobre hablar de las amenazas.

"Si hablas de las amenazas que recibes estás engrandeciendo al que amenaza. El que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego, el rollo este victimista de: “¡ay me han amenazado!”. Mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Yo voy con escolta, algo que no le deseo a nadie que solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen que lo hacen bien pero yo no tengo derecho a quejarme ni digamos a lloriquear" manifestaba Iglesias en 2019.