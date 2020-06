¿Qué cosas podemos y no podemos hacer en la nueva normalidad de cada Comunidad Autónoma?

Los gobiernos autonómicos han tomado las riendas una vez terminado el estado de alarma por el coronavirus. Cada gobierno regional ha adaptado las normas a su territorio y a sus casos de contagios y fallecidos por el Covid-19.

No hay diferencias enormes pero sí matices. En general los aforos y las medidas de circulación son parecidas. También la distancia de seguridad en espacios abiertos y cerrados y las medidas de higiene.

-Andalucía

Los bares y restaurantes andaluces permiten un 75% de aforo en el interior y terrazas llenas en el exterior. Siempre manteniendo la seguridad de un metro y medio y con una concentración máxima de 25 personas por mesa.

Y con el verano estrenado, hay también restricciones en los apartamentos turísticos y en los hoteles. En los apartamentos pueden utilizarse las zonas comunes, como salas de reuniones y comedores hasta el 50 %. Si se celebran conciertos al aire libre no deberán superar la capacidad máxima de 1.500 personas.

-Aragón

El gobierno aragonés opta también por una distancia social de metro y medio y el uso de mascarillas en espacios cerrados y al aire libre cuando no sea posible mantener esa distancia. También se exigen la higiene de manos y se prohíben las fiestas patronales hasta el 30 de septiembre. Será obligado cumplir el 75 % de aforo en los locales excepto en los de ocio nocturno que sólo podrán autorizar el 50% de asistencia.

En relación al ocio de los más jóvenes se mantiene la prohibición de utilizar tiendas de campaña, y sí se permiten los campos de trabajo con límite de 20 participantes y las colonias con pernoctación en albergues desde los 12 años aunque con grupos de 50 personas que serán más reducidos para actividades en grupo.

En las piscinas el aforo pasa de un tercio al 75% y en los parques infantiles sin restricciones salvo la higiene y la distancia social.

-Asturias

Permitirá la apertura de discotecas, con la mitad de aforo y sin que se pueda bailar, y de los parques y zonas de juego infantiles, y elimina también las restricciones de aforo que hasta ahora había en bares y restaurantes, aunque seguirá siendo necesario respetar la distancia mínima de seguridad de metro y medio.

La mascarilla es de uso obligatorio en actividades de turismo activo y naturaleza en grupos que no podrán sobrepasar las 25 personas, aunque no lo es para la actividad al aire libre que no requiera contacto físico.

-Baleares

Las islas se han convertido en el territorio pionero en el recibimiento de turistas a la nueva normalidad del coronavirus. Las autoridades limitan el horario de apertura de los locales de ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada. No se podrá bailar en la pista ni en asistir a los grandes locales con aforo superior a 300 personas.

Seguirán cerrados algunos de los locales habitualmente más concurridos en zonas de la Playa de Palma, Magaluf y el West End de Ibiza. En esos puntos se podrán abrir los locales que tengan bar, cafetería y restaurante.

En cuanto a las terrazas exteriores se permiten con aforo máximo de 100 personas sentadas y manteniendo la distancia de seguridad entre mesas.

-Canarias

El gobierno canario ha prohibido eventos con más de mil personas al aire libre o de 300 en espacios cerrados. No hay límite de aforo en bares, restaurantes y alojamientos turísticos excepto la distancia de 1,5 metros. También habrá que respetar la distancia en las playas.

-Cantabria

Quedan prohibidas las fiestas, verbenas y eventos populares hasta el 8 de julio. El gobierno cántabro ha fijado un aforo de un 75 % en bares, restaurantes, establecimientos de hostelería, tiendas, centros comerciales, bibliotecas, centros culturales o monumentos. Distanciamiento social y medidas higiénicas.

-Castlla- La Mancha

El pequeño comercio no tiene límite de aforo y tampoco las terrazas exteriores. En el resto de establecimientos el aforo es del 75 %.

-Castilla y León

Tampoco podrán celebrarse las fiestas populares típicas en la mayoría de las localidades durante el verano. Se establecen aforos en los bares y distancia social o uso de mascarilla. Se podrá hacer deporte no federado y al aire libre si no supone contacto físico como el tenis. En las instalaciones deportivas el aforo está limitado al 80 %.

-Cataluña

La Generalitat aconseja dejar cerradas las playas en San Juan. No quieren riesgos de rebrotes en fiestas masivas. Piden que se participe en verbenas en grupos de menos de 20 personas. Las mascarillas, las medidas higiénicas y la distancia de seguridad son obligatorias.

El aforo será de la mitad hasta el día 25 en los locales cerrados y del 75 % en los que están abiertos. Después de esa fecha se permite un máximo de una persona por cada 2,5 metros cuadrados.

-Extremadura

El gobierno extremeño prohibe las fiestas, verbenas, desfiles y otros acontecimientos populares hasta el 31 de julio para evitar rebrotes por coronavirus.

-Galicia

La regla del 75% reina en Galicia que se ha convertido en la primera comunidad que desembarcó en la nueva normalidad. El aforo será de ese 75% en locales comerciales, mercadillos, las piscinas, comitivas fúnebres, teatros, cines y auditorios. Se podrá superar para llegar al 80% en las terrazas.

En los parques infantiles se autoriza una persona cada cuatro metros cuadrados.

-Madrid

El Gobierno madrileño ha diseñado una nueva normalidad en dos fases. Hasta el 5 de julio se ha establecido un aforo máximo en espacios cerrados del 60 %. A partir del 6 de julio se vivirá la última etapa con aforos del 75 %.

-Murcia

No limita el aforo máximo en las playas y la norma general de uso será mantener la obligada distancia de seguridad de un metro y medio entre los bañistas que no compartan unidad familiar.

Fija como norma general un aforo máximo del 75% en los establecimientos turísticos, hosteleros o culturales a partir de la finalización del estado de alarma.

-Navarra

Navarra también opta por el 75% como regla para el aforo de los locales. Se exige distancia social de metro y medio. Además reabren los parques infantiles, las escuelas del ciclo 0-3 años, los clubes de jubilados y los centros de día.

-País Vasco

Los rebrotes en hospitales vascos obligaron al lehendakari a pesar el freno en la desescalada del coronavirus hasta asegurarse de que el riesgo estaba controlado. Se obliga a mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. El porecentaje de aforo se establece en el 60% de los casos salvo hostelería y restauración o lugares de culto.

-La Rioja

Regla del 75% de aforo en la mayor parte de los casos y máximo de mil personas en los eventos con público, tanto en espacios cerrados como al aire libre. Se recuperan los horarios anteriores a la pandemia en las 14 líneas de transporte interurbano.

-Comunidad Valenciana

En toda la comunidad se apuesta por el 75 % de los aforos. Se insiste en la necesidad de respetar la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.