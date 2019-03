Pujol: "Yo no he sido un político corrupto. No he cobrado nada salvo mi sueldo"

El expresidente de la Generalitat ha asegurado "rotundamente" en el Parlamento catalán que no ha sido "un político corrupto" y que no ha cobrado ningún dinero aparte del sueldo correspondiente a su cargo.

En sus primeras palabras para explicar el origen de su fortuna en el extranjero, Jordi Pujol reafirmó que la comparecencia respondía "a su presión interior" y auguró que tendría que responder a duras preguntas por parte de los políticos allí reunidos. "Las críticas no serán más duras que las recriminaciones que yo mismo me hago", aseveró.

Los primeros minutos de su declaración estuvieron dedicados a recordar el modo en el que su padre fue capaz de crear una notable fortuna a través de diversos negocios.

"Al ver que me arriesgaba demasiado, mi padre decidió dejar un dinero en el extranjero. Le dijo a mi mujer que era 'para el día que Jordi, tú y tus hijos os tengáis que ir'"

Jordi Pujol tuvo que recurrir a la historia de su familia para llegar al origen del dinero que su padre le dejó en cuentas fuera de España: "Mi padre sintió hacia mí una mezcla de admiración y temor. Una admiración que no era justificada. Me encontraba demasiado arriesgado en el plano económico y político. Me dio mucho apoyo cuando me encarcelaron. Fue valiente, pero quedó tocado. Le pareció que estaba obsesionado y eso le cambió y le dio miedo. Al ver que me arriesgaba demasiado, decidió dejar un dinero en el extranjero. Le dijo a mi mujer que era 'para el día que Jordi, tú y tus hijos os tengáis que ir'. Este es el origen de una cantidad importante de dinero que mi padre dejó en el extranjero".

Pujol ha explicado que su padre delegó la gestión de estos fondos en el extranjero a dos amigos suyos y, posteriormente, una de estas personas, que no ha nombrado, sugirió pasar la gestión de las cuentas a uno de los hijos de Jordi Pujol, cuyo nombre tampoco ha desvelado. "La persona que se ocupaba sugirió que se hiciera cargo un hijo mío y he estado siempre totalmente al margen de lo que se ha hecho, y aún más a partir de ese momento", ha dicho Pujol.

El expresidente aseguró que su padre le legó unas acciones que dieron grandes réditos, pero que las mantuvo a su nombre por el temor a que la vida política de su hijo le obligará a irse gastando ese dinero y se quedara "pelado". Así, afirmó que su padre no lo hizo por codicia, "sino por miedo". "Yo también tuve miedo, pero de otro modo; no económico, sino político. De que mi proyecto político pudiera fracasar por motivos económicos", dijo.

"Tener dinero en el extranjero puede ser criticado, pero no supone que sea ilícito. Y no salió del erario público", dijo. "Yo no he sido un político corrupto". "Nunca he cobrado salvo mi sueldo como presidente", redundó. "No decidí hacer política para ganar dinero: ya tenía dinero", manifestó y reveló que más bien había perdido parte de su patrimonio en favor de su proyecto político.

Pujol reveló las cifras de su patrimonio a la muerte de su padre, que coincidió en el tiempo con su llegada a la presidencia de Cataluña: 140 millones de pesetas de 1980, que estaban en dólares y que fueron aumentando a causa de la devaluación de la peseta.

"Yo no decidí hacer política para ganar dinero. Dinero ya tenía"

El expresidente aseguró que con 40 años pudo haber gastado su dinero en muchas cosas, pero que decidió volcarse en su proyecto político, en un "proyecto nacional" al que dedicó "su vida y sus recursos".

Preguntas sobre la cifra exacta no declarada

En el turno de preguntas, la portavoz de ERC, Gemma Calvet, ha pedido al expresidente de la Generalitat que explique si tuvo alguna responsabilidad en la decisión de no regularizar ese dinero y le recriminó "haya hecho temblar la imagen de la política catalana en sus fundamentos".

Poco después, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha apelado a la responsabilidad de Pujol con todos los catalanes: "Usted tiene la obligación de dar cuentas a los ciudadanos que le votaron y a los que no lo hicieron pero le respetaron. Tiene la obligación política y moral de reparar el daño que ha hecho. El engaño que usted ha confesado ha causado un gran mal a la política y al catalanismo".

Todos los grupos han insistido también en que explique si alguna persona cercana a él se ha beneficiado de su nombre o su posición para obtener contactos públicos.

La portavoz del PP, Alicia Sánchez-Camacho, ha sido tajante: "Usted no tiene credibilidad para decir que no es un político corrupto porque ha dado entrevistas negando que tuviera cuentas en Suiza". También recalcó que ha estado engañando durante tres décadas a los catalanes.

"He cumplido con mi compromiso de comparecer, que no todo el mundo lo ha hecho"

Por su parte, el portavoz de Ciutadans, Albert Rivera, ha insistido a Pujol que de a conocer el dinero que tiene en Andorra, ya que hay informaciones que apuntan a que serían 300 millones de euros, e insistió en que explique si está pagando las multas de Hacienda con dinero ilícito, porque eso sería "de traca".

Más suave ha sido la intervención del portavoz de CiU, Jordi Turull. Aunque señaló que se sienten "dolidos por los hechos expuestos" recalcó que no renagarán del proyecto político llevado a cabo durante 23 años por el expresidente de la Generalitat. "Tener dinero fuera sin que esté declarado no lo aprobamos, se llame como se llame", sentenció.

Además arremetió especialmente contra Alicia Sánchez-Camacho, a la que acusó de "hipocresía política", y contra Albert Rivera, que en su opinión ha representado el papel de "justiciero".

Pujol, en su segundo turno: "Me he desnudado ante la opinión pública"

En su turno de réplica, el expresident ha querido dejar claro que no ha tenido nunguna conversación con Mariano Rajoy para "ver cómo arreglábamos esto" y ha rechazado tajantemente que estos hechos lleven a considerar que sus años de gobierno fueron "tan malos y corruptos". "Goberné durante 23 años, si hubiera sido tan corrupto no se habría sostenido", afirmó.

Pujol ha reprendido a los grupos de la oposición, a los que ha acusado de hablar con "frivolidad" y lanzar "intoxicaciones" en relación a su persona. "Me da pena algunas de las cosas que se han hecho y por falta de audacia de algunas de las cosas que se han dicho", ha afirmado Pujol, elevando la voz. De este modo, se ha negado a responder a muchas de las cuestiones planteadas por no estar directamente relacionadas con su declaración del pasado 25 de julio.

Por último, Pujol insistió en que ha comparecido voluntariamente cumpliendo con su obligación: "Me he desnudado ante la opinión pública. No sé si es inteligente pero no, pero lo he hecho. Ahora, todos saben muchas más cosas de lo que sabían, pocos casos hay parecidos". De este modo, rechazó responder muchas de las cuestiones planteadas por los grupos por, según el president, "no estar relacionadas con la declaración que hizo".