Carles Puigdemont pedirá la restitución de sus derechos como diputado en el Parlament

El expresidente de la Generalitat de Cataluña huido a Bélgica, Carles Puigdemont, ha asegurado que va a solicitar la restitución de sus derechos como diputado al Parlament de Cataluña, después de que la Justicia española haya reactivado su euroorden por los delitos de sedición y malversación, pero no de rebelión.

"Pediré, si no lo hemos hecho hoy, lo haré mañana, la restitución de todos mis derechos políticos y económicos en el Parlament de Cataluña", ha anunciado a las puertas de la sede de la Eurocámara en Bruselas, donde se ha concentrado con unas treinta personas entre eurodiputados y simpatizantes, así como con los tres exconsejeros que huyeron con él a Bélgica en 2017 y aún siguen en el país.

A la espera de que sus abogados reciban la notificación de la Justicia belga en relación con la nueva euroorden en su contra, Puigdemont considera que el hecho de que se curse por el delito de sedición, y no por rebelión como las dos anteriores, demuestra que en España no hay "garantías" ni "posibilidad de un juicio justo".

"Sabían que no había violencia, el tribunal lo ha confirmado, pero están haciendo ingeniería procesal. Es la demostración de que tenemos razón, de que no hay garantías, de que no hay separación de poderes ni ninguna posibilidad de tener un juicio justo", afirmó Puigdemont.

"Durante dos años el Estado español ha usado una falsa acusación de violencia para eliminar y violar derechos políticos de muchas personas", añadió Puigdemont en referencia a la prisión preventiva de los nueve políticos condenados por el proceso independentista ilegal de 2017, algunos de los cuales tenían mandatos en la Eurocámara o el Congreso y Senado españoles.