Puigdemont asegura que no repetirá como candidato pero que antes celebrará un nuevo referéndum

La mayoría de los catalanes se muestra a favor de celebrar un referéndum sobre la independencia de manera acordada con el gobierno central y está en contra de su convocatoria de forma unilateral, según un sondeo.

Según este sondeo, realizado por la empresa GAD3 entre el 2 y el 5 de enero, un 76,6% de los encuestados estaría de acuerdo en que Cataluña pueda celebrar un referéndum para que los catalanes puedan decidir sobre la independencia, mientras un 19,7 % se opone a la consulta.

En este sentido, entre los que son partidarios del referéndum, un 59,1% defiende que la consulta se debe pactar con el gobierno español, mientras que la vía unilateral obtiene el apoyo del 37,3% de los favorables a su celebración.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha trasmitido al comité nacional del PDECAT que no repetirá como candidato electoral, una decisión que el partido "respeta" aunque intenta evitar el debate sucesorio porque en este momento "no toca", según la coordinadora, Marta Pascal.

Tras la primera reunión del comité nacional del PDECAT del año, Pascal, en una rueda de prensa, ha hablado de la situación de la antigua CDC después de que Puigdemont asegurara el pasado día 5 que en el plazo de un año ya no será president.

Una decisión que Puigdemont ha reiterado a sus compañeros de partido durante la reunión del comité nacional, según ha explicado Pascal, que ha asegurado que el partido "respeta" la voluntad del presidente catalán: "No estamos disgustados ni nos enfadamos".

La portavoz ha remarcado que es un acto de "coherencia", pues Puigdemont ya dijo hace un año, cuando asumió el cargo de presidente de la Generalitat de manos de Artur Mas, que sólo lo ejercería para la presente legislatura, que tiene como horizonte el referéndum del septiembre.

La coordinadora del PDECAT ha evitado hablar de posibles carteles electorales en unas futuros comicios -"no me oirán hablar de un candidato mejor o peor", ha dicho-, y ha llamado a centrarse en el principal reto de este año: el referéndum. "De candidatos ya hablaremos cuando toque, si me permiten la expresión pujoliana", ha afirmado Pascal, en alusión a la frase "això no toca (esto no toca)" que usaba habitualmente el expresident Jordi Pujol cuando no deseaba abordar un asunto.

Ha señalado en todo caso que, aunque el liderazgo de Puigdemont sea "excepcional", el proyecto del PDECAT es "colectivo" y ha incidido que la "dirección" que debe encarar la formación surgida de CDC es la celebración del referéndum: "Toca referéndum y tocan argumentos para votar sí".