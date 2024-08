Puigdemont acusa a Llarena ante el CGPJ de "retrasar" su recurso sobre la amnistía

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el eurodiputado de Junts, Toni Comín, han denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al instructor de la causa del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, debido al "retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución" de los recursos a la aplicación de la ley de amnistía.

Fue el pasado 1 de julio cuando Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig. Además, acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención, una decisión que fue recurrida por las defensas, la Abogacía del Estado y la Fiscalía una semana más tarde.

En el escrito, el abogado Gonzalo Boye solicita al órgano de gobierno de los jueces investigar ese retraso al considerar que el juez del Tribunal Supremo ha incurrido en una infracción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial por haberse "excedido con creces el plazo previsto" en el ordenamiento para resolver los recursos. El letrado apunta que "la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el ejercicio de las funciones o competencias judiciales tiene su respuesta disciplinaria en las faltas muy grave, grave y leve".

Los mismos se presentaron contra el auto por el que el juez declaró inaplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa a Puigdemont y Comín. También recurrieron esa decisión la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y del exconseller Lluís Puig.

El letrado asegura que "los denunciantes han presentado dos recordatorios de la pendencia de dichos recursos de reforma". "No cabe duda alguna de que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele dado cuenta específica de su retraso hasta dos veces, a pesar de lo cual ha continuado sin despacharlo", mantiene. Además, incide en su escrito, que todo ello a pesar de que Llarena dejó "sin efecto su licencia de vacaciones con el anhelo notorio de supervisar la captura" de Puigdemont. "Lo que, además de poner de manifiesto lo malicioso de la dilación, indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver dentro del plazo legal", finaliza.

El escrito

"D. Gonzalo Boye Tuset, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en nombre y representación del M. H. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, diputado al Parlamento de Cataluña, y del H. Sr. Antoni Comin i Oliveres, diputado al Parlamento Europeo,

según se acredita mediante poderes adjuntos como documento nº 1 y 2, ante el Consejo General del Poder Judicial comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: Que por medio del presente escrito vengo a presentar denuncia contra el Excmo. Sr. Pablo Llarena Conde, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la desatención y el retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de los recursos de reforma interpuestos en la causa especial n.º 20907/2017, vinculados a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, con base en los siguientes", comienza el escrito que se puede consultar a continuación.

