Puente afirma que un Gobierno de coalición con Podemos "es posible y bueno, pero fácil no lo sé"

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha afirmado que un Gobierno de coalición con Podemos es "posible y bueno, pero fácil no lo sé". Puente, que ha pronunciado una conferencia sobre municipalismo, ha pedido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se repiense qué quiere realmente: "Si quiere ser presidente de Gobierno por encima de cualquier cosa (eso va dificultar los acuerdos) o si quiere que el país avance".

Una de las razones, ha dicho, por el que el Gobierno de Valladolid no es exportable es por que Pablo Iglesias no está: "Si estuviera no estaríamos gobernando", ha precisado. Puente ha recordado que en España no ha habido gobiernos de coalición en 40 años y ni siquiera ahora, con un Ejecutivo en minoría, se ha dado el paso de ir a un gobierno de coalición. "Esto es un caso único en la UE", ha dicho.

Por otro lado, ha señalado que el proceso soberanista en Cataluña está eclipsando el resto de problemas, y es por ello que se ha mostrado escéptico con la voluntad de acuerdo de Gobierno y Generalitat: "Hay dos partes a los que les viene muy bien".

"No hay muchas ganas de resolverlo, hay dos partes a los que les viene muy bien. Los nacionalistas están tapando los problemas de desigualdad y la corrupción y enfrente le sirve para lo mismo al PP", ha apuntado durante su intervención en un desayuno informativo.

"Soy escéptico de que se resuelva una situación que les viene bien a ambos", ha concluido Puente. El regidor vallisoletano ha asegurado que la cuestión catalana está "eclipsando" a los demás problemas más de fondo en la sociedad y está situado en el centro del debate, desplazando problemas reales de los ciudadanos.