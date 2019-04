PSOE y Ciudadanos aceptan con reservas hablar de pactos

El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha acusado al presidente del Gobierno de haber intentado trasladar una realidad que no existe en España, ya que la recuperación económica de la que ha hablado en el balance de 2016 no ha llegado, a muchas personas: "La realidad del detalle de lo que está ocurriendo en España en términos económicos y la traslación que eso tiene para las familias sigue siendo un panorama muy duro muy desolador. Y ha puesto en valor el papel del PSOE como partido de Estado imprescindible en esta legislatura: "Hoy todo el mundo asume, el PP y el resto de partidos de la oposición y la sociedad civil, el papel absolutamente determinante del PSOE, y que no puede ocurrir nada y que nada sale adelante si no sale de la mano del PSOE", en contraposición a al papel negativo jugado por Podemos.

El responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha criticado el "discurso triunfalista" del presidente del Gobierno, que -dice- se congratula de haber recuperado sus tijeras gracias al apoyo de la "triple alianza" del PP con el PSOE y Ciudadanos.

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, observa onformismo y falta de ambición en el diagnóstico de la situación de Rajoy, al que ha pedido que no caiga en la tentación de acomodarse junto al PSOE. Villegas ha emplazado al presidente del Gobierno a afrontar "reformas profundas" en el marco de los 150 puntos del acuerdo de investidura sellado entre Ciudadanos y el PP.