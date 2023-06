El PSOE reprende a Feijóo sus declaraciones sobre la condena de Carlos Flores: "No hay 'divorcios duros' que justifiquen blanquear la violencia machista"

La violencia machista está siendo el bastón de mando de las acusaciones del PSOE hacia el PP tanto por sus polémicos pactos con cargos de Vox que niegan la existencia de la violencia machista como por las últimas declaraciones expresadas por el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, este martes cuando era entrevistado en Cadena Ser. Cuestionado por Carlos Flores Juberías, el 'número 1' de las listas de Vox por Valencia para el Congreso de los Diputados condenado por violencia psíquica en 2002, el dirigente popular aseguraba que "tuvo un divorcio duro", algo que ha hecho estallar el escándalo en el Gobierno.

Isabel Rodríguez niega que haya 'divorcios duros' que justifiquen la violencia machista

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respondido a Feijóo diciendo que "no hay ni pactos, ni acuerdos, ni 'divorcios duros' que justifiquen blanquear la violencia machista". Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez no ha dudado en mostrar su descontento por las afirmaciones del líder popular, aseverando que "hace falta seguir profundizando y avanzando en políticas de igualdad cuando hay dirigentes políticos que las niegan o que las justifican". "Con estas posiciones de aquellos que la niegan o aquellos que la justifican, este país está retrocediendo 20 años. Y creo que esto merece no solo la preocupación de la gente, sino también de la sociedad", añade.

Díaz y Montero también condenan las palabras de Feijóo

A las reacciones de la ministra portavoz del Gobierno se han sumando también las condenas de otros cargos como Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar o Irene Montero, la ministra de Igualdad, quienes han decidido plantarle cara a Feijóo tanto por sus palabras en las que parece rebajar la tensión sobre la imputación de Carlos Flores como por sus pactos con varios militantes voxistas que siguen sin reconocer la existencia de violencia machista, para preferir encubrirla en violencia 'intrafamiliar'.

"Alberto Núñez Feijóo ha legitimado sin rubor que se maltrate a una mujer porque alguien está divorciándose", reconocía Díaz, que también criticaba al popular por aceptar "pactos con la extrema derecha para pisotear los derechos de las mujeres y las personas LGTBI".

La contestación de Montero a Feijóo sigue la misma línea que la de Díaz, pues ha explicado a través de Twitter que "llamar divorcio duro a la violencia machista es banalizar y normalizar la violencia contra las mujeres".

Las reacciones del PP

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, se pronunciaba al respecto quitándole peso a las declaraciones de Feijóo, pues dice que el líder de su formación no justifica la violencia machista aludiendo al 'divorcio duro' de Flores, al mismo tiempo que el mismo "recoge alguna de las cosas" que "decían" al PP "para minimizar este hecho".

"Nos parece extraordinariamente grave, ya sea en el contexto de un divorcio o paseando por el monte que alguien acose, persiga o amenace a una mujer, nos parece además propio de cobardes", ha señalado Sémper.