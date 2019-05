El PSOE matiza las palabras de Iglesias sobre su entrada en el Gobierno

El PSOE advierte que la entrada del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Gobierno de Pedro Sánchez, no está cerrada como ha apuntado Iglesias. Los socialistas dicen que aún tiene que negociarse todo y además deben preguntar a los militantes sobre los pactos que se lleguen a alcanzar.

Iglesias considera “de sentido común” la entrada en el Ejecutivo. "Hay cosas que son de sentido común y creo que es evidente que no va a haber vetos. El PSOE no va a vetar a nadie y nosotros tampoco vamos a vetar a nadie del PSOE", ha dicho Iglesias en una entrevista. Las negociaciones oficiales se desarrollarán después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, pero Iglesias ha adelantado que ya han tratado este asunto.

Desde el Ejecutivo “ni afirmamos, ni negamos nada” ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá a la pregunta de si el secretario general de Podemos podría ser ministro. "El sentido común es un criterio bastante subjetivo", aclara Celaá en referencia al “sentido común” al que aludía Iglesias. La portavoz reitera que el PSOE aspira a gobernar en solitario y que el presidente del Gobierno es el único que tiene potestad para elegir a sus ministros. Celaá reconoce que Podemos ha ayudado al Gobierno en los últimos meses “salvaguardando importantes políticas sociales” y apoyando los presupuestos.

La consulta a los afiliados sobre los acuerdos que lleve a cabo el Gobierno es obligatoria y vinculante según las normas. Los socialistas están convencidos de que sus militantes estarían de acuerdo de que gobernasen en coalición con Unidas Podemos.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha explicado en un acto de campaña que no le gustaría que Pablo Iglesias estuviera a cargo de un ministerio económico “después de haber arruinado a Venezuela, a Ecuador o a Bolivia”. Está convencido de que Podemos tendrá ministros en el Gobierno, igual que el partido de Albert Rivera apoyará gobierno en comunidades autónomas y municipios “con ese mismo Sánchez” y dice que la única alternativa para que esta situación no se produzca “es el PP”. Casado también ha reprochado a Ciudadanos que no aclare su política de pactos y dice que “sería bueno que Albert Rivera dijera con quién va a pactar a nivel político y municipal antes del domingo”.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que las elecciones del próximo 26 de mayo son un “oportunidad” para hacer contrapeso al Ejecutivo, que ya da por hecho, será de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

