El PSOE estudia el artículo 57 de la Constitución en lo referido a la abdicación del Rey

Incluirá la propuesta en una ponencia que los socialistas debatirán en la Conferencia Política de otoño

El PSOE está trabajando en un planteamiento para desarrollar el artículo 57 de la Constitución española, especialmente en lo que se refiere al punto 5, en el que se habla de la abdicación del Rey y la Sucesión a la Corona.

La propuesta irá incluida en la ponencia política que estará concluida en junio de este año y que se debatirá en la gran Conferencia que el PSOE prevé celebrar a la vuelta del verano, según informaron fuentes socialistas.

Estos trabajos están siendo coordinados por el exministro, diputado y miembro de la dirección socialista Ramón Jáuregui y también incluirán el planteamiento de modificar la Constitución para eliminar la prevalencia del varón en la Sucesión, además de regular la abdicación y las funciones del heredero.

Se plantea, además, eliminar la prevalencia del varón en la Sucesión

Los socialistas consideran que la Monarquía y en concreto el Rey Don Juan Carlos ha mantenido un magisterio ejemplar y respetuoso con el juego democrático y la soberanía popular, conservando un alto aprecio social hasta hace pocas fechas.

Además, recuerdan la "estabilidad" que ha proporcionado el Rey a este país. Sin embargo, creen que los hechos ocurridos recientemente --sobre todo con la implicación del yerno del Rey en el 'caso Nóos', la imputación de la infanta Cristina, las dudas que han surgido en torno a la relación del Monarca con la Princesa Corinna o la herencia de Don Juan, que se encontraba en Suiza-- y en un momento de crisis económica en la que se está cuestionando todo, obligan a tomar determinadas medidas.

Pero eso sí, recalcan que todo debe hacerse "con prudencia", "de manera ordenada" y con una propuesta reformista que sostenga la forma actual del Estado, aunque actualizándola y modernizando la Monarquía parlamentaria.

De hecho, esta misma semana Ramón Jáuregui se mostraba contrario a "revisar la cúpula de la organización del Estado" por que supondría "abrir la caja de Pandora" y aseguraba en un artículo en El Correo que "la alternativa republicana no es en absoluto pacífica para un país atribulado por su historia y por sus constatadas tendencias pendulares" y aunque se mostraba partidario de realizar cambios, reclamaba que se hicieran "con calma y con orden" y "por supuesto, también con consenso, sin tirar por la ventana los muebles de la casa".

En sintonía con estas reflexiones, la primera de las propuestas que ha realizado el PSOE ha sido la de dotar de más transparencia a la Casa Real e incluir la misma en la Ley de Transparencia, con anterioridad a que Zarzuela y Gobierno pactasen que la Monarquía esté sometida a esta legislación.

R ecalcan que todo debe hacerse "con prudencia" y"de manera ordenada"

También esta misma semana han pedido que el Rey haga público su patrimonio privado. Además, los socialistas están trabajando para incluir en la ponencia política una propuesta para desarrollar el artículo 57.5 de la Constitución, incluido en el Título II de la Carta Magna, en el que se dice expresamente que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley Orgánica".

No se trataría, según precisaron las fuentes consultadas, de "blindar al heredero", sino de establecer un marco de actuación que esté reglado, es decir, una regulación más ordenada su figura. Todo ello, al margen de que la Casa Real sea la que tenga que decidir el momento más oportuno para poner en marcha la Sucesión.

No obstante, el PSOE no va a incluir en la citada ponencia un desarrollo de la Ley, sino que señalará las líneas generales por las que debería discurrir, a su juicio, un desarrollo del mandato constitucional, independientemente de las enmiendas que presenten después los afiliados. El citado texto, que estará concluido a finales de junio, se debatirá tras el verano, ya que las conferencias sectoriales previstas para cada mes no incluyen este asunto.

De hecho, la que se celebrará este lunes en Badajoz es sobre fiscalidad; la de mediados de mayo será sobre calidad democrática y la de mediados de junio analizará propuestas sobre el estado del bienestar.