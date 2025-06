El PSOE defiende su respuesta "rápida y contundente" ante Cerdán

"Indignación", es la palabra que emplean en el PSOE para explicar qué siente ante las últimas informaciones conocidas por parte de la UCO, en relación a la presunta trama de corrupción en la que está involucrado el ya exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán.

"El PSOE no es eso", ha asegurado este sábado Diana Morant, Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV-PSOE. Morant ha expresado su "asco" por esta presunta trama y sus implicados (Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán), a los que ha criticado por su tono ofensivo hacia las mujeres y por su falta de respeto a los valores del PSOE.

La secretaria general del PSOE valenciano también ha defendido que, aunque "el PSOE no es inmune a la corrupción", sí que actúa "con firmeza" cuando la detecta, "a diferencia del PP", ha puntualizado. También ha defendido la respuesta de Sánchez: "reaccionó con contundencia y rapidez" para erradicar comportamientos que "no caben en el partido".

Cierre de filas en público, voces críticas en privado

En público, los socialistas cierran filas en torno a Sánchez. Pero en privado, se multiplican las voces internas partidarias de un adelanto electoral. De momento, Santos Cerdán todavía no ha entregado su acta de diputado en el Congreso de los Diputados, como anunció que haría el pasado jueves. Los socios de coalición del Gobierno, lo critican.

"Está tardando mucho en renunciar", comenta Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida. "Le exigimos que entregue el acta inmediatamente", ha solicitado la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández. Consideran insuficientes las explicaciones del PSOE, y piden depurar todas las responsabilidades dentro del partido. Pero siguen manteniendo su apoyo al Gobierno.

"El Gobierno no está implicado en la corruptela, si eso fuera así, estaríamos ante otra pantalla. Pero ese escenario no se da. Es algo de un partido", ha explicado Maíllo al ser preguntado por una posible cuestión de confianza.

Una moción que, para Podemos, tampoco "sirve de nada", en palabras del diputado Javier Sánchez Serna. La formación morada también ha anunciado que va a registrar en el Congreso una Comisión de Investigación "para que se conozca el alcance de la corrupción y Sánchez comparezca en el Congreso".

El PP pide que Sánchez comparezca en el Congreso

Es lo que este sábado reclama también el Partido Popular, que Sánchez comparezca el próximo miércoles en sede parlamentaria. "Ya basta de tanto victimismo y tanto cuento, hay que dar la cara", ha argumentado el Coordinador general de este partido, Elias Bendodo. Los populares sostienen que Sánchez "lo sabía absolutamente todo y lo tapó".

"¿Cómo puede hacernos creer que sus personas de confianza estaban hasta las cejas y él no se enteraba de nada? ¿Se piensa que los españoles somos tontos?", se pregunta Bendodo. Acusa a Sánchez "no de equivocación, si no de premeditación" por haber elegido, dice, "un corrupto a conciencia".

El PP también hace un llamamiento a Sumar. "Yolanda Díaz tiene la oportunidad de seguir representando a la izquierda limpia, pero tiene que actuar ya, tiene que separarse de las manzanas podridas". Los populares son conscientes de que, actualmente, los números no dan para una moción de censura.

Vox no entiende por qué el PP no presenta una moción

Vox le pide, aún así, que la presente para que los grupos parlamentarios se retraten. "No entiendo por qué no lo hace. O no se atreve, o no puede, o no le dejan. Feijóo tiene que escuchar a los españoles", ha pedido Santiago Abascal en una de las manifestaciones que estos días se están produciendo en la calle Ferraz, en la sede nacional del PSOE.

Pero el PP de momento no habla de moción de censura. Para ellos, la solución pasa sobre todo por pedir a Sánchez que convoque elecciones cuanto antes. "Que no prolongue más esta agonía, la legislatura acabó hace tiempo". Sostienen en Génova que es la única salida digna.