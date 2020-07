El PSC rechaza sumarse a la declaración soberanista

La reunión de los cinco partidos que están a favor de una declaración del Parlament por el derecho a decidir de Cataluña ha finalizado sin que el PSC haya aceptado que figure el concepto de "soberanía" unido al de que el pueblo catalán es "sujeto político y jurídico". Según fuentes de los partidos que han negociado en el Parlament, CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP, la tercera reunión a cinco ha finalizado sin acuerdo, si bien han acercado posiciones con respecto a algunas cuestiones del texto sobre las que hasta ahora había divergencias.

El concepto de "soberanía" es ahora mismo, según un portavoz de CiU, lo que impide al PSC aceptar el texto consensuado entre los demás partidos, puesto que los principios de "legalidad" y de que el pueblo catalán es un "sujeto político y jurídico" ya han sido aceptados por todos.

Según fuentes del PSC, los socialistas rechazan que ese sujeto político y jurídico sea "soberano" y que la resolución lleve en el título el concepto de "soberanía", lo que, en su opinión, convierte el documento en una "declaración de independencia" y no a favor del derecho a decidir, que es lo que sí apoyaría el partido.

El PSC está valorando si presenta una propuesta alternativa pero, si no lo hace, CiU, ERC e ICV-EUiA podrían registrar un texto conjunto este martes en el Parlament, mientras que la CUP debe decidir si se suma o no, teniendo en cuenta que no hay una referencia explícita a los Países Catalanes, tal y como defiende.

En el caso de que el PSC y la CUP no acepten el texto conjunto antes de las 10.00 horas de este martes, cuando finaliza la prórroga del plazo para presentar enmiendas a las propuestas de declaración, estos dos partidos aún tendrán la posibilidad de apoyar total o parcialmente el texto conjunto de CiU, ERC e ICV-EUiA durante el pleno del próximo miércoles.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha reprochado al PSC que sea la única parte en las negociaciones que no ha cedido en sus planteamientos iniciales y ha tendido de nuevo la mano a los socialistas para que se sumen al consenso.

Desde el PSC, su portavoz, Jaume Collboni, ha criticado al líder de ERC, Oriol Junqueras, por su posición en las negociaciones, si bien ha apuntado que su partido podría retirar la alusión a la reforma federal de la Constitución si esto favorece el consenso. "Es bastante evidente que quien teledirige todo el proceso es ERC", por lo que pedimos "a Artur Mas y a CiU un poco más de personalidad propia porque, sino, llegamos a la conclusión de que con quien tenemos que negociar es con ERC", ha dicho Collboni.

Por parte de ERC, su portavoz, Anna Simó, ha pedido que el consenso sobre la declaración de soberanía "no diluya" el texto y quede tan confuso que no sirva para entender lo que se pretende, que es declarar que el pueblo catalán es "sujeto político y jurídico con derecho a decidir". Según Anna Simó, el consenso "tiene un límite, que es el de la claridad y los puntos mínimos", y "si resulta que es el PSOE quien tiene que decidir por el PSC, aquí no nos encontrarán, esto ya no sería derecho a decidir, es pedir permiso".

La portavoz del grupo de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha considerado que el PSC debería poder sumarse al acuerdo porque en su programa electoral defendía tanto el federalismo como el derecho a decidir.

En respuesta al debate soberanista que hay en Cataluña, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha ofrecido a todas las fuerzas políticas un diálogo "franco y abierto", pero siempre "dentro de la Constitución y las leyes, donde tienen que tener acomodo absolutamente las aspiraciones de todos los españoles". Rajoy ha lamentado que se "cuestione la unidad" de España y que, mientras en Europa se quiere avanzar hacia una mayor integración, dentro del Estado hay algunos que buscan "profundizar en aquello que divide".