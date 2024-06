Jaume Duch, sobre la UE y la amenaza "real" de Putin con la "guerra moderna": "Si nos descuidamos no tendremos ni libertades"

Las elecciones europeas se celebran en todos los países miembros de la UE entre el 6 y el 9 de junio. Los neerlandeses son los primeros en acudir a la urnas para votar a los representantes del Parlamento Europeo. Ellos elegirán a 31 eurodiputados.

En el debate digital de Antena 3 Noticias '¿Lo hablamos?' abordamos, junto a Jaume Duch, director general de comunicación del Parlamento Europeo desde 2017 y varios jóvenes españoles la importancia de votar en estas elecciones en las que Países Bajos ya ha dado el 'pistoletazo' de salida.

¿Tanto nos jugamos los europeos -con las elecciones-? es una de las preguntas que ha respondido Duch durante la charla digital en Antena 3 Noticias. "Creo que nos jugamos mucho más de lo que nos hubiera podido parecer hace un par de años. El mundo se ha complicado mucho...", afirma.

El director general de comunicación recuerda que hay una guerra "en territorio europeo" y advierte de las amenazas de Vladimir Putin contra Occidente. "Tenemos una Europa que en el fondo es más frágil o que puede ser más frágil en los próximos años si no nos preocupamos de ella", zanja. "Si no nos preocupamos de mantener lo que hemos conseguido, probablemente podemos volver para atrás, pero eso estas elecciones son tan importantes", añade.

En España, se votará el próximo domingo 9 de junio, una vez realizado el escrutinio, se conocerá qué partidos tendrán más representación en la nueva Cámara de Estrasburgo y qué tipo de políticas determinarán la vida de los ciudadanos de la Unión Europea en los próximos cinco años.

Algunos de los temas a tratar -propuestos por los propios universitarios con sus preguntas- están relacionadas con la juventud, el cambio climático y el medio ambiente, la inteligencia artificial, las 'fake news', pero también se hablará de salud y de igualdad de derechos.

"El papel real de la Unión Europea es poner los medios a disposición y después cada gobierno de cada país tiene que utilizar esos medios de la manera más eficaz posible", afirma Duch.

¿Rearme de la Unión Europea?

Una de las preguntas surgidas en el debate '¿Lo hablamos?' es sobre el posible rearme de Europa tras las amenazas de Rusia y el hecho de que algunos países estén estudiando la posibilidad de restaurar el servicio militar obligatorio.

"La amenaza es real y lo que no podemos hacer es esconder la cabeza bajo el ala y pensar que no lo es (...). Rusia ha cambiado, ha invadido a un país vecino y nos amenaza desde el punto de vista de la guerra clásica y además nos ataca por otras vías como la guerra de la desinformación", asegura Jaume Duch.

Él considera que Vladimir Putin hace una la 'guerra' también con las 'fake news' que califica como una "guerra moderna": "Es ahí donde nos está metiendo y por esotenemos que elegir cómo queremos defendernos. A no ser que lo que queramos sea no defendernos, entonces en unos pocos años, no tendremos ni democracia, ni libertades, ni progreso, ni paz, ni nada parecido a lo que tenemos ahora; es lo que hay", opina.

¿Mili obligatoria en la UE?

Algunos países de la Unión Europea están estudiando la posibilidad de restaurar el servicio militar obligatorio. "Tenemos que darnos cuenta del mundo en el que vivimos y si no es el que nos hubiera gustado tener, no quiere decir que no esté ahí", comenta.

Alemania, Suecia o Finlandia son algunos de los países que están pensando en retomar la 'mili', además de aquellos en los que todavía pueda existir: "Son países que ven cerca, incluso desde el punto de vista de la distancia geográfica lo que significa tener una potencia al otro lado que cualquier día puede decidir invadirte. Lo ha hecho con Ucrania, con Georgia... ¿quién dice que dentro de unos años, si no nos preparamos, no lo va a hacer con los Países Bálticos -Estonia, Letonia, Lituania- o Polonia (...)?", pregunta. "Hemos vivido 70 años en los que ese peligro no estaba ahí y ahora el peligro sí existe", añade.

Elecciones europeas: ¿cuándo se conocerán los resultados?

Los resultados provisionales de las elecciones europeas se conocerán a partir de las 23.00 horas del 9 de junio de 2024. A esa hora, todos los colegios electorales de los Veintisiete estarán cerrados y el recuento de votos prácticamente realizado.

El Gobierno ha desarrollado una web y una aplicación de móvil para seguir en directo los resultados: ofrecerá información de las mesas electorales, avances de participación y los resultados provisionales, que se cargarán a partir de las 23:00 horas, en cumplimiento de la normativa europea.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra Portavoz, Pilar Alegría tienen previsto comparecer públicamente para anunciar los resultados provisionales el domingo a partir de las 23.00 horas.

