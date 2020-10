Consejo de Ministros extraordinario hoy para abordar el estado de alarma por el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para hoy domingo 25 de octubre a las 10:00h un Consejo de Ministros extraordinario para estudiar los términos de un nuevo estado de alarma, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación. El presidente ofreció nuevamente el viernes a las comunidades esa posibilidad y la propuesta fue acogida positivamente por la mayoría de las comunidades autónomas, que así lo han solicitado.

9 comunidades autónomas lo han pedido

El Consejo de Ministros aprobaría el estado de alarma, el cuarto de la democracia, arropado por las peticiones de nueve comunidades autónomas que, además, están aplicando también sus propias medidas para frenar esta segunda ola del coronavirus.

Ninguna comunidad del PP hasta ahora lo ha solicitado, de forma que el Gobierno cuenta con las peticiones de País Vasco, Asturias, Extremadura, Navarra, Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria y la Comunidad Valenciana, junto con Melilla, además del apoyo de Ciudadanos, lo que le garantizaría una eventual prórroga en el Congreso por otros 15 días.

Cataluña, con más de 6.000 nuevos infectados; Andalucía, con 3.378 positivos; Castilla y León, con 2.015 casos; la Comunidad Valenciana, que ha registrado 1.690; Euskadi, con 1.212 casos y Galicia, con 687 contagios, son algunas las comunidades autónomas que han anotado las cifras de coronavirus más elevadas durante las últimas horas.

Con el apoyo de Ciudadanos pero sin el PP

El Gobierno no necesita el visto bueno del Congreso para aprobar el estado de alarma, pero sí para prorrogarlo más allá de los 15 días de vigencia inicial. De momento, cuenta con Ciudadanos, pero no con el respaldo del PP, que señala que "no se puede legislar a golpe de estado de alarma".

Pedro Sánchez ya afirmó este viernes a mediodía durante una declaración institucional en la que no admitió preguntas de los periodistas que está dispuesto a adoptar las medidas que haga falta para doblegar la curva de contagios, aunque descartó en un inicio volver a un confinamiento severo como el de marzo y abril de este año.