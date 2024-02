El juez cree que el presidente del Zamora, clave en el caso Koldo, tenía un pase especial en el Ministerio de Ábalos

Los implicados en la presunta trama de corrupción por el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas tiene nombres propios. En la lista figura el presidente del Zamora C.F., Víctor de Aldama. También se investiga al exasesor del exministro Ábalos, Koldo García, a un subteniente de la Guardia Civil y a varios empresarios.

Los investigadores creen que De Aldama podría ser un "comisionista" de la trama. Es más, tratan de averiguar si los contratos que se investigan fueron un "proyecto conjunto" entre él y el empresario Juan Carlos Cueto -presunto cabecilla-, para quién la Fiscalía Anticorrupción pide la prohibición de salir del país. Entre ellos habría una "estrecha relación". También con Koldo García, con quién el presidente del Zamora C.F. habría contactado para "agilizar" trámites con el Ministerio de Transportes, en al menos una ocasión.

El juez que investiga el caso Koldo cree que el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, tenía "un pase especial" en el Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos y apuntan a que este hombre supo de antemano que necesitaban comprar material sanitario al inicio de la pandemia de coronavirus. El juez de la Audiencia Nacional lo afirma en un auto, al que ha tenido acceso 'EFE'.

Además, también han detectado una "vinculación directa" de ambos "con motivo de los contratos investigados", como muestra una llamada en la que Koldo aseguró que "Aldama le resolvió los problemas que tenía para poder ejecutar y traer" lo que él "necesitaba de fuera", refiriéndose al transporte de las mascarillas.

El juez señala en su auto a la relación con el exasesor y persona de confianza de Ábalos y, creen que De Aldama pudo entregar dinero a Koldo a través del empresario Cueto.

Ábalos, sobre el 'pase especial': "No me consta"

El exministro José Luis Ábalos se ha visto sobre las cuerdas con este caso. Él se declara inocente y asegura que no le consta que el presidente del Zamora C.F., Víctor de Aldama, tuviese un "pase especial".

"No sé si hay pase especial y si existe eso para empezar. Y luego, si existiera, pues no me consta", expresaba el exdiputado del PSOE, que ahora se encuentra en el Grupo Mixto. "Lo ignoro. No estoy pendiente de quién entra y quién sale y si hay pase especial. Le insisto en que no conozco esa figura de pase especial, pero desde luego me extraña, no lo he escuchado nunca", añade.

