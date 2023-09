El PP prepara el acto contra la amnistía en Madrid mientras trata de movilizar a los socialistas "críticos" con Sánchez

El domingo 24 de septiembre es una fecha clave para el Partido Popular (PP). Se celebrará un acto en la plaza Felipe II de Madrid en "rechazo" a la amnistía y que estará "enmarcado en la investidura de Alberto Núñez Feijóo", que tendrá lugar días más tarde.

El PP espera que acudan unos 10.000 asistentes aproximadamente, entre ellos, expresidentes del Gobierno -Aznar y Rajoy- y también líderes en activo como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida. El partido está fletando autobuses desde toda España para una "movilización masiva" bajo el lema 'Frente a la amnistía, igualdad'.

La puesta en marcha de este evento fue criticado por los socialistas, que lo ven como una "manifestación preventiva" y que va "contra Pedro Sánchez y el PSOE". Sin embargo, las voces críticas del PSOE están invitados a asistir a este acto. Ha sido el propio Partido Popular quién se ha encargado de invitar "a socialistas de carnet, socialistas expulsados, socialdemócratas de corazón, conservadores, liberales" y, en definitiva "a todos los españoles que hoy están preocupados porque se va a romper la igualdad entre todos los españoles".

Según confirman fuentes del partido, la escenografía estará centrada en la bandera de España y en las Comunidades Autónomas. Feijóo espera estar arropado por la gente y por los 'barones' del PP dos días antes de someterse a la investidura y Cuca Gamarra asegura que España "no está en venta".

Todo apunta a que la investidura del líder 'popular' no saldrá adelante por falta de apoyos. En las últimas horas el PP insta a los socialistas a romper la disciplina de voto. Núñez Feijóo se habría puesto en contacto con el socialista Emiliano García-Page, crítico con la amnistía que exigen los catalanes para apoyar al PSOE.

"El que esté jugando a que la falta de votos del PP se lo compensen tránsfugas del PSOE, puede que los encuentre no digo que no, pero desde luego no será porque yo los busque ni porque yo los ampare", expresaba el presidente de Castilla-La Mancha en la 'Ser'.

Los socialistas están convencidos de que el PP no logrará la investidura. Para que Pedro Sánchez sea investido como presidente -en el caso de que la investidura de Feijóo fracase- necesita el apoyo de ERC y Junts, entre otros. Carles Puigdemont exige a Sánchez la amnistía y autodeterminación si quiere contar con sus votos

¿Hay acuerdo para la amnistía? No está claro. Y el presidente del Gobierno en funciones tampoco lo confirma. Él cree que este problema nunca debería haberse judicializado. Tampoco ha desmentido al dirigente de Esquerra, Oriol Junqueras, pero sus palabras dejan entrever que puede estar dispuesto a hablar de ello.

Feijóo pide el apoyo a su investidura para frenar el avance de la amnistía

El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo comenzará el martes 26 de septiembre a las 12.00 horas en el Congreso de los Diputados y, previsiblemente, se prolongará hasta el viernes, cuando se produzca la segunda votación si no alcanza la mayoría absoluta en la primera.

Los 'populares', que fueron la lista más votada en las elecciones del 23Jy obtuvieron 137 escaños, cuentan con 172 'síes': de Vox, UPN y CC. Para ser investido presidente y llegar a los 176 le faltan cuatro votos ya que los intentos de conseguir el acercamiento de UPN no ha prosperado.

Así será la investidura

Feijóo expondrá sin límite de tiempo su programa y previsiblemente recordará el documento para alcanzar un gran acuerdo por la igualdad y bienestar y que incluye un pacto de Estado. Además, podría incidir en el refuerzo del sistema de las autonomías y en su rechazo a una amnistía a los condenados por el procés en Cataluña.

Después de la intervención de Núñez Feijóo se producirá un receso. Tras el descanso, comenzarán las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, -aunque será el PP quién cierre estas intervenciones- y contarán con 30 minutos, pudiendo Feijóo contestar de forma individual o conjunta. La réplica al candidato de la investidura será por un tiempo de diez minutos.

La votación se producirá el miércoles a partir de las 09.00 horas de la mañana. Ese día tendrá que lograr el voto de la mayoría absoluta del Congreso. De no ser así, se producirá una segunda votación 48 horas después, el viernes, cuando deberá obtener la mayoría simple.

El viernes 29, antes de la segunda votación, el candidato podrá intervenir por tiempo máximo de diez minutos y los partidos por cinco minutos cada uno.

El PP anima a los socialistas a romper la disciplina de voto

El líder del PP defiende que su investidura es "imprescindible" porque el líder del PSOE va hacia la amnistía y habla "abiertamente" de esta posibilidad.

Además, desde el PP animan a los diputados socialistas contrarios a los posibles pactos de Pedro Sánchez con los independentistas para que se lo piensen y rompan la disciplina de voto del Partido Socialista.

Desde Sumar arremeten contra el "transfuguismo" que están pidiendo dirigentes del Partido Popular y lo califican de "un poco ridículo".