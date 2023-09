Pedro Sánchez no desmiente a Junqueras, que dijo que la amnistía está ya pactada

Pedro Sánchez mantiene su postura. Defiende que ahora no le toca a él hablar de su investidura, pasa la pelota al que le toca, a Alberto Núñez Feijóo: "No es mi tiempo". El presidente del Gobierno en funciones ha sido preguntado sobre las declaraciones del líder de ERC, Oriol Junqueras, que asegura que la amnistía está ya pactada. Sánchez, desde Nueva York, ha respondido que "llevamos 5 años donde solamente se vierten profecías apocalípticas que nunca se cumplen". No ha mencionado la palabra. No lo ha querido desmentir. Lo que ha hecho ha sido defender la política de reencuentro de su Ejecutivo en una Cataluña "traumatizada" que se encontraron tras el 1-O. Asegura que los catalanes abogan ahora por el "encuentro, el diálogo y la concordia".

En una semana tiene lugar el debate de investidura de Feijóo y Pedro Sánchez ha querido remarcarlo. Es la investidura del líder popular y no la suya. Ha hablado de un Núñez Feijóo que "da por fracasada su investidura". "Espero que yo pueda ser designado" por el jefe del Estado. Será entonces cuando el líder del PSOE hable de sus propuestas. También ha hablado sobre Isabel Díaz Ayuso, aludiendo que le parece "sorprendente" que "una líder del PP esté pidiendo elecciones antes de la investidura". "No confían en su candidato (...) Ni el PP se toma en serio a su candidato", señalaba en rueda de prensa.

Cataluña ha sido el tema central de las preguntas. "Lo que tenga que decir lo diré si soy elegido candidato. Me comprometo a lograr una investidura de verdad", contestaba tras volver a ser preguntado por la amnistía. Sobre las negociaciones con ERC, ha aclarado que las conversaciones son "discretas, pero los acuerdos transparentes". El método de Sánchez será el "diálogo" y el marco es la "Constitución".

La palabra 'Constitución' ha estado muy presente en el discurso del jefe del Ejecutivo en funciones. Ha acusado al PP de dar lecciones de constitucionalismo "cuando llevan 5 años incumpliendo la Constitución". Lo ha enunciado en alusión a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Nosotros ni repartimos carnés de constitucionalismo, nosotros cumplimos la Constitución todos los días del año y todos los artículos".

"Los españoles no se confunden al votar. El resultado fue claro, perdió su propuesta derogatoria. Aquellos que fueron incapaces ante toda esa crisis constitucional son los que ahora me responsabilizan de haber estabilizado la situación en Cataluña", ha defendido Pedro Sánchez.

Junqueras insiste en que la amnistía está pactada

Oriol Junqueras vuelve a repetirlo: ya han pactado con la coalición progresista la amnistía. Ha dicho que es algo "evidente". Detalla que el acuerdo de la Mesa del Congreso ya incluye la amnistía. Da a entender que ya está negociada. Explicó que "en aquel acuerdo ya se especificaba que había que poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias" por lo que urgió a Pedro Sánchez a cumplirlo en todos sus términos.

La judicialización del conflicto

A Pedro Sánchez le causó "malestar" que cuando Mariano Rajoy gobernaba la Fiscalía abriera las causas judiciales del 1-O. "No fuimos consultados y apoyamos al PP ante esta crisis constitucional que provocó el independentismo". Ha vuelto a incidir en que "lo que hemos hecho estos años ha sido de tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política".