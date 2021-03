Seguidores de Juan Ávila denuncian un fraude en las elecciones para votar al líder del PP en Sevilla

Varios votantes han denunciado acusaciones de fraude en las votaciones para elegir al líder del PP en Sevilla. El sector regionalista que lideran los seguidores de Juan Manuel Moreno Bonilla dicen que no se les ha dejado votar a algunos porque no han actualizado los pagos de sus cuotas.

Las personas que no han podido votar son los partidarios del alcalde de Carmona, Juan Ávila. Enfrente está la candidatura que avalan desde la dirección nacional de la calle Génova y que lidera Virginia Pérez, la actual presidenta. Los regionalistas no descartan llevar a los tribunales estas elecciones.

"He ido con mi carné a votar y me han dicho que no estoy en el censo, es la primera vez que me pasa desde que estoy en el Partido Popular", explica una votante del PP.

Tensión en el PP

"He venido a ejercer mi derecho al voto y me lo están negando, dicen que no estoy en las listas pero estoy al día en mis cuotas mensuales", asegura otra votante indignada.

Si uno de los dos candidatos gana con una diferencia superior al 15% sobre el contrincante, automáticamente será proclamado presidente del PP de Sevilla en el congreso provincial del 27 de marzo.

Si ningún candidato consigue esa diferencia serán los compromisarios los que tengan la última palabra ese día.

Jun Ávila, ha arremetido en los últimos días contra la dirección provincial y nacional por entender que se está ante "un pucherazo, un fraude en toda regla" dentro del PP.