El PP tacha de "inadmisible" el manifiesto del 8M al estar "politizado por la izquierda"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido un feminismo que no "divida" y no "colectivice" a la sociedad. "No quiero vivir en un país en el que se enfrente a mi hija y mi hijo. Tenemos que remar todos juntos", ha señalado.

Así lo ha manifestado este jueves Casado durante un acto en Madrid con candidatas autonómicas y municipales del PP, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este viernes 8 de marzo.

El líder del PP ha destacado que cree en un feminismo que se entienda "como la igualdad de hombres y mujeres pero no en colectivizar a la sociedad". "Siempre hemos estado comprometidos con la igualdad real y sin colectivismos. No penalicemos la concordia, no dividamos más a la sociedad", ha pedido. Por ello, Casado ha subrayado que el PP no acudirá a la manifestación de este viernes porque el manifiesto que se ha presentado es, a su juicio, "inadmisible".

"No podemos aceptar que se hable de capitalismo y de comunismo cuando tiene que ser una reivindicación de las mujeres", ha sentenciado. En este sentido, ha explicado que el PP no puede compartir una pancarta "con una motivación que habla de un país colonial, de unas instituciones prácticamente dictatoriales o de asignaturas sexuales para niños".

Para el presidente del PP, es "compatible" luchar contra la "lacra social" que es la violencia de género con luchar contra la violencia doméstica intrafamiliar. "Es compatible sin abandonar ni un solo euro de nuestra política de violencia contra las mujeres. No voy a admitir ni una sola manipulación más", ha dicho. Asimismo, Casado ha propuesto que se establezca la prisión permanente revisable en los crímenes de violencia contra la mujer en los que un secuestro acaba en asesinato.