La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha demandará al alcalde de Villares del Saz por llamarla "puta barata podemita"

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, presentará una demanda penal contra el alcalde de Villares del Saz (Cuenca), José Luis Valladolid, por haberla llamado "puta barata" en las redes sociales y ha pedido su cese "fulminante" como militante del PP y su dimisión como regidor.



Maestre ha dicho que su abogado ya está trabajando en la elaboración de una demanda judicial por la vía penal contra Valladolid por injurias muy graves y ha considerado que las acciones que se emprendan tienen que ser ejemplarizantes, porque los insultos provienen "de una persona pública, de un dirigente político y de un cargo institucional".



Asimismo, ha dicho que va a estudiar con su abogado si además de haber quebrantado el derecho al honor, el alcalde de Villares del Saz puede haber incurrido en otro ilícito penal por incitación a la violencia contra las mujeres.



Valladolid hizo ayer el comentario: "Qué dice esta puta barata podemita hipócrita. Lo que pasa es que llevabais cuatro años sin robar y sin colocar a dedo a todos los lamepollas del PSOE", en la cuenta de Facebook de un diario digital, en referencia a una noticia en la que Maestre pedía al PP que no diera lecciones al PSOE sobre las denominadas "puertas giratorias".



Este comentario "es un gesto de apología de violencia contra las mujeres con toda su crudeza", ha opinado Maestre, quien ha añadido: "Que él defienda su posición política y su forma de pensar diciéndome puta barata es una demostración de violencia contra las mujeres y de misoginia, pienso que si hubiese sido un hombre no me hubiera dicho cabrón barato".



En este sentido, ha pedido al PP que proceda a su "cese fulminante" como militante, ya que, en su opinión, "no puede tener en sus filas a una persona que insulta de esta forma tan violenta y que hace esa apología de violencia contra las mujeres".



También cree que debe dimitir como regidor, ya que está convencida de que "los habitantes de Villares del Saz estarán abochornados de que su alcalde insulte de esta manera a todo aquel que no piensa como él".



"Es intolerable que se hagan insultos violentos contra alguien que piensa de forma distinta y además con sesgo machista y misógino", ha manifestado Maestre, quien ha insistido en que, "por lo tanto, el Partido Popular tiene que cesarlo y además con contundencia y repudiando este tipo de reacciones".