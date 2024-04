El politólogo Manuel Mostaza sobre la decisión de Sánchez: "Lo que hemos vivido estos días afecta a su credibilidad"

España ha vivido unos días muy convulsos debido a la posible dimisión del presidente Pedro Sánchez. Hace unos días publicaba una carta donde hacía pública su necesidad de reflexión después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias pusiese una denuncia a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, basada en titulares de medios digitales.

El líder del PSOE señalaba que esto y el acoso previo que habían estado viviendo, le había conducido a la reflexión de si seguir con el cargo o no. El pasado lunes Sánchez dio una respuesta a los ciudadanos y decidió quedarse y seguir al frente del Gobierno progresista.

Las reacciones a esto han sido muchas. Empezando desde la oposición: Alberto Núñez Feijoó dio compareció ante los medios unas horas después del anuncio de la decisión de Pedro Sánchez y comenzó su intervención diciendo que España no tiene un presidente "a la altura" de sus ciudadanos.

"Acerca de que el presidente del Gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir. Allá él. De que arrastre mi país a ese cambio, sí que quiero hacer una consideración" y señala que la política que España merece "llegará".

A las distintas respuestas que está teniendo la decisión del presidente, se suma la opinión experta. Es el caso del politólogo Manuel Mostaza, que ha concedido una entrevista a Antena 3 Noticias donde habla de la decisión de Sánchez y subraya que si hubiese decidido otra cosa (es decir, irse), hubiese sido "una irresponsabilidad". "Yo creo que era una gran irresponsabilidad abandonar el Gobierno cuando no se pueden disolver las Cámaras, dejando al pais en funciones. Es lo normal que continuara", declara.

El proceso por el cual se rige un presidente consiste en presentar un proyecto a las Cortes, que las Cortes le den su confianza y que empiece a ejercer, y "pensar que alguien puede irse porque le molesten las críticas a su mujer o por situaciones similares me parece que no tiene mucho sentido", señala el politólogo.

"Es verdad que su mayoría es muy precaria, una mayoría incluso un poco contranatura porque están mezclados casi Gobierno y oposición", explica Mostaza, que define esa mayoría que tiene el Gobierno como "artificial" pero "de ahí a abandonar porque los medios investiguen una serie de actividades que ejecuta su mujer en el ámbito privado, hay un trecho".

Sin embargo, el experto hace hincapié en que Sánchez no es eterno: "lo normal es que el presidente se quede, que se acabe yendo en algún momento: porque todos somos mortales, no estamos eternamente en el poder, cuando los ciudadanos decidan que no cuenta con su confianza o cuando pierda la confianza del parlamento, así funciona el sistema democrático potente como el español".

¿Una nueva etapa del Gobierno de Pedro Sánchez?

En su discurso, Pedro Sánchez señaló que esta decisión no venía sola, sino que dejó caer que habría novedades en su Gobierno. Ante esto, Mostaza señala que "espera que no" haya cosas muy diferentes.

"La vida es complicada de cambiar, las sinergias también y, al igual que hace unas semanas, Sánchez tiene una mayoría muy precaria: tiene al Senado en contra, tiene a la mayoría de las comunidades autónomas y ciudades gobernadas por la oposición" y por ende, "no puede hacer nada que sea un punto y aparte".

El politólogo narra que "somos un país que es un estado de derecho, pertenecemos a la UE, el gobierno no puede hacer cosas sustancialmente diferentes de las que esta haciendo hasta ahora, no se pueden hacer cosas porque alguien este enfadado o porque alguien crea que le están pasando cosas malas"

El apoyo que ha recibido Pedro Sánchez en los últimos días también abre un nuevo debate: "esto le ha podido servir para apretar filas en torno a su liderazgo o a este cesarismo que vemos en la política contemporánea, puede ser", pero reitera que no habrá grandes cambios porque "esto es la democracia y es un sistema constitucional donde cada uno tiene su papel y donde seguirá habiendo contrapeso que normalmente nunca gustan al gobierno, ni a este ni a los que vengan, pero hemos descubierto después de muchos siglos que son necesarios para que las sociedades funcionen bien".

La imagen de Pedro Sánchez después de la carta a la ciudadanía

La credibilidad del presidente del Gobierno es algo que en muchas ocasiones se ha puesto en entredicho. Después de lo sucedido estos días, surge la pregunta de si esto afecta de manera directa a esa credibilidad y el politólogo entrevistado señala que "sí que afecta a su credibilidad": "No vive un bueno momento demoscópico y no lo vive desde hace meses", alega y rescata las pasadas elecciones para decir que, a pesar de haber salvado el Gobierno, "los resultados en general no están siendo buenos".

"Es un presidente que esta siendo acosado porque tiene una mayoría muy precaria, nunca nadie había gobernado con una mayoría ya no solo tan precaria, sino también contradictoria". En este caso, hace referencia a que, además, "tiene que aprobar todavía una ley de amnistía de la que renegó históricamente", luego "su credibilidad no esta bien dentro de los electores".

Lo sucedido entonces "no ayuda porque estas maneras del populismo y del hiperliderazgo del líder que se retira a reflexionar y deja en vilo al país desde luego no favorecen su credibilidad y desde luego no favorece la institucionalidad de nuestro sistema. Es importante que las instituciones sean frías, lo pasional en política es una cosa que trajo el populismo y hay que intentar mantener a raya", sentencia.