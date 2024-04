Nueva concentración en apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso bajo el lema "por amor a la democracia"

España contiene el aliento ante una posible dimisión del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esto llega a raíz de una carta a la ciudadanía donde alegaba que se tomaba cinco días "de reflexión" para decidir si continúa al frente del Gobierno progresista o no. Como antecedente: una denuncia a su esposa, Begoña Gómez, interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias y basada en titulares de prensa digital.

El escrito de Sánchez tomó por sorpresa a toda la ciudadanía española, tanto a los que lo apoyan, como a los que no. Los primeros han tomado la calle: primero en la manifestación del pasado sábado en Ferraz, donde asistieron unas 12.500 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid. Este domingo 28, otra de estas movilizaciones ha tomado las calles madrileñas y esta vez bajo el lema "Por amor a la democracia". Una movilización que ha contado con unas 5.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid.

La concentración ha comenzado en la Cuesta de Moyano y se ha dirigido hasta el Congreso de los Diputados. El objetivo: pedir a Pedro Sánchez que no dimita y "en defensa de la democracia". La convocatoria está bajo la autoría de la organización La Plaza y quiere subrayar su apoyo al presidente del Ejecutivo y denunciar el "lawfare" contra el Gobierno. Uno de los portavoces de la organización, José Luis Martínez, ha asegurado a los periodistas que han convocado esta manifestación para denunciar que "el PP y su poder mediático y judicial son una mafia". "No podemos normalizar que hayan medios de comunicación que crean bulos capaces de tumbar un Gobierno democrático y no podemos normalizar que haya jueces que hagan más política que justicia", sentencia.

Ha contado con la participación de personalidades políticas, como por ejemplo la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha aprovechado para lanzar un mensaje de "cariño y ánimo" a Pedro Sánchez. Pide, además, que pare "el bullying político" de la derecha que solo consigue "deshumanizar" al contrario. "Ni nos doblegarán, ni, por supuesto, nos domesticarán. Aquí estamos para defender la política y para alzar la voz frente a ese acoso de la derecha que lleva años persiguiendo a las gentes progresistas", señala la ministra.

Los ministros han tenido contacto con Pedro Sánchez

Respecto a la decisión que podría tomar el líder de los socialistas y actual presidente del Gobierno, García descarta "elucubraciones" pero ha remarcado que la política tiene que servir para "transformar, no insultar ni acosar". Apunta, además, que sí que ha habido contacto con Sánchez en estos días: "Somos un Gobierno de coalición y, por supuesto que hemos contactado y hemos hablado. Nos hemos dado ánimo, cariño y le hemos trasladado toda nuestra empatía, toda nuestra preocupación y todo nuestro cariño y apoyo", alega y remarca que no solamente es necesario apoyarlo desde el Gobierno de coalición, sino "desde las calles y desde las instituciones, porque nos están robando lo más sagrado".

La candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, también se ha querido pronunciar en esta movilización en apoyo a Sánchez y pide que se "alce la voz" contra el acoso: "Esto no va de personas, va de un proyecto político de libertad de la ciudadanía que está levantado precisamente para decir que basta ya". En relación con las acusaciones de que la publicación de Sánchez se trata de "una estrategia política", Galán es rotunda y declara que "puede ser una estrategia política, puede ser pirueta, pero también puede ser una persona que se rompe detrás de un político que, a fin de cuentas, a pesar de ser presidente, también es un ser humano".

Otras manifestaciones en apoyo a Pedro Sánchez

Los asistentes a la manifestación que ha dado comienzo en Madrid a las 19:00 horas, han salido a la calle al grito de "no te rindas" o "el pueblo unido jamás será vencido". Pero no son los únicos, en Valencia, frente a las sede del Partido Socialista del País Valencià se han manifestado en torno unas 2.000 personas. También en Zaragoza y en otros puntos de España.

Esta mañana de domingo, se ha llevado a cabo también una concentración convocada por personalidades de la cultura de España, junto a sindicatos como UGT y CC.OO donde han mostrado el apoyo al presidente: "Es emocionante ver por fin que la gente sale a la calle", alegó la actriz Marisa Paredes.

El otro lado: manifestaciones contra Sánchez en Ferraz

Al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, concretamente en Ferraz, decenas de manifestantes se han concentrado esta tarde frente a la sede del PSOE con el objetivo de mostrar su rechazo al Gobierno y, más específicamente, a Pedro Sánchez. Una manifestación que toma parecido a las que se llevaron a cabo hace unos meses por la ley de amnistía.