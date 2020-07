La Policía dice que ha usado la fuerza por la "agresividad" de los jóvenes

El jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Antonio Moreno, ha asegurado que los agentes se han visto obligados hoy a emplear la fuerza en Valencia ante la "agresividad" de los manifestantes, y que es la autoridad judicial quien debe evaluar si ha sido una respuesta proporcional.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia por la Delegación del Gobierno ante los incidentes que se han producido en la cuarta jornada de protestas estudiantiles que se desarrollan en Valencia desde el pasado miércoles, en la que, hasta el momento, se han contabilizado catorce detenidos.

El jefe superior de Policía no ha querido revelar el número de agentes que están interviniendo ante estas protestas y, al ser preguntado por ello, ha dicho: "No es prudente revelarle al enemigo cuáles son mis fuerzas". A diferencia de las protestas de la pasada semana, en la que "por mucho que se diga" la Policía limitó su acción, hoy ha habido un "plus de agresividad" de los manifestantes que ha requerido "una respuesta equitativa".

"Algunos creen que están en un juego, pero luego vienen las sorpresas y las lamentaciones" en forma de sanciones o procesos judiciales, ha lamentado Moreno, quien asegura que los manifestantes han volcado contenedores y arrojado las botellas que había en su interior a los agentes: "Un clásico", ha añadido.

La CEP defiende la actuación de los agentes

La Confederación Española de Policía (CEP) ha asegurado este lunes que la labor de la Unidad de Intervención Policial ha sido "impecable", desde el punto de vista del orden público y de los principios básicos de actuación que rigen el trabajo policial, y ha negado que se produjera "carga" contra los estudiantes en la primera de las concentraciones celebrada frente al Instituto de educación Secundaria Lluís Vives de Valencia.

En este sentido, la CEP ha hecho un llamamiento "a quienes, queriendo defender aquello que les parezca justo, en materia educativa o en cualquier otro ámbito, tengan claro que hay ciertos límites que no se deben traspasar. Entre ellos, el del insulto, la violencia o la negativa a seguir las indicaciones de la Policía".

"Es falso, a pesar de que reiteradamente nos quieran hacer creer que eso es así, que la Policía cargase contra los estudiantes del IES Luis Vives en la primera de las concentraciones", ha dicho la CEP en un comunicado, en el que ha añadido que la Policía "únicamente procedió a liberar la calle, levantando a los jóvenes que impedían la libre circulación de personas y vehículos".