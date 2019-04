Podemos rompe las negociaciones con el PSOE tras su acuerdo con Ciudadanos

El portavoz de Podemos en el Congreso, íñigo Errejón ha comparecido ante los medios tras conocer el anuncio del pacto entre PSOE y Ciudadanos, del que dice "no se ha presentado como un acuerdo de investidura, sino como un acuerdo de legislatura".

Añade que Rivera ha declarado que es un acuerdo incompatible con Podemos y prosigue que este pacto está redactado pensado en el Partido Popular.

Señala que es un acuerdo que "va a hacer las delicias del IBEX 35" y que "ataca a los derechos de las mayorías sociales". Cree que este acuerdo "no suma" y está hecho para "esperar al PP", por ello dice que "el PSOE parece haber elegido y esta elección no es compatible con Podemos".

Errejón dice que comparecen "decepcionados" pues después de haber trabajado durante muchas horas en la reunión 'a cuatro', en la sala de al lado el PSOE estaban redactando una "política económica incompatible con los derechos sociales" de la mayoría y añade que tras conocer el pacto, ahora entiende que los "avances fueran tan lentos".

El número 3 de Podemos, señala que "se ha frustrado una oportunidad histórica" de formar un Gobierno progresista y añade que "el PSOE no quiere gobernar con nosotros" y que está en contra de llevar a cabo aquellas propuestas para hacer de España un país más justo.

Errejón explica que seguirán intentándolo y cree que esto desembocará en una investidura fallida si el PP no se abstiene o vota a favor y añade que Podemos seguirá tendiendo la mano al PSOE si finalmente la investidura no tiene éxito.

Señala que le ha manifestado a Garzón, a Compromís y al PSOE que no se iban a producir las reuniones de este miércoles porque ya se ha producido un acuerdo "incompatible con Podemos", lo que no permitía que se pudiera seguir negociando y añade que Compromís también cree que este pacto supone una elección por parte de los socialistas. Asegura además que ellos ya conocían que se estaban produciendo conversaciones con Ciudadanos, pero lamenta que "la oportunidad que había levantado ilusión en tanta gente", es una oportunidad "bloqueada".

Preguntado sobre la respuesta del PSOE tras comunicarle que no iban a seguir en la mesa de negociación, Errejón explica que se lo ha anunciado a Antonio Hernando y le ha explicado que la reunión no tenía sentido tras el acuerdo.

Sobre el documento que han presentado PSOE y Ciudadanos con sus propuestas de cara a un pacto, dice estar totalmente en contra porque tras leerlo detenidamente y creen que una de las propuestas que presentan es una "tercera reforma laboral encubierta", entre otras cosas. Critica además que no se plantee subir el salario mínimo y que en su lugar proponen una subvención a quienes "pagan menos y contratan peor".

Continúa explicando que "a nosotros no nos votaron para maquillar lo que existía, por eso no lo apoyamos", sentencia Errejón, y añade que "hemos encontrado cierta contradicción" entre sus comparecencias y el documento que han presentado y prosigue que "agradecemos la sinceridad del documento" pero cree que con este acuerdo "no se abre la legislatura".

Errejón entiende que este pacto no es definitivo porque las cuentas no salen y señala que a Podemos se le pedía más "un cheque en blanco" para llevar a cabo las propuestas que el PSOE quisiera, que ser un socio de Gobierno.

Sobre la posibilidad de que el Rey encargase de nuevo a Sánchez formar Gobierno si su investidura fracasa, Errejón dice que "seguiremos manteniendo en aquello en lo que creemos", pese a lo que digan las encuestas y añade que "falta voluntad política para que haya un Gobierno de cambio plural" que saque no sólo a Rajoy de la Moncloa "sino también a sus políticas".

Preguntado sobre las condiciones que pondría Podemos en caso de que se reanuden las conversaciones si la investidura de Sánchez falladra, dice que seguirán manteniendo las propuestas que han hecho hasta ahora durante sus negociaciones.

En cuanto a la posibilidad de plantear al Rey Felipe VI que proponga a Iglesias como candidato al debate de investidura, dice que "nosotros no descartamos ninguna posibilidad, pero entendemos que hay un orden natural".