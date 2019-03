Podemos reitera su oposición a la investidura de Díaz y el PSOE habla de acercamiento

Los representantes de Podemos han reiterado su voto negativo a la investidura de Susana Díaz a la Presidencia de la Junta de Andalucía, mientras que el PSOE ha destacado el "acercamiento" registrado entre ambas formaciones en la segunda reunión negociadora celebrada hoy en el Parlamento andaluz. Tanto el secretario de Organización de Podemos en Andalucía, Sergio Pascual, como Manuel Garí, asesor de la principal dirigente de esta formación en Andalucía, Teresa Rodríguez, han admitido la voluntad de diálogo del PSOE pero han reiterado su rechazo a la investidura por falta de concreción de los socialistas a dos de sus exigencias.

Se trata de la reducción de altos cargos en la Junta y que esta administración no trabaje con entidades financieras que promuevan desahucios de familias sin recursos. Pascual ha enfatizado que mientras el PSOE no concrete "por escrito" su respuesta a ambas exigencias, Podemos mantendrá su voto en contra a la investidura de Díaz, que se votará en la Cámara andaluza el próximo martes por la tarde. Ha insistido en que la reducción de altos cargos no debe de ser sólo "cuantitativa" sino, también, "cualitativa" y ha incluido que las direcciones generales las ocupen funcionarios y no "cargos del partido del gobierno".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha destacado el "gran acercamiento" logrado hoy entre ambas formaciones en las dos horas de reunión que han mantenido y ha opinado que existe un acuerdo casi total sobre el fondo de las peticiones de Podemos, aunque es necesario concretarlas metodológicamente y adaptarlas al marco legal. Cornejo ha enfatizado que la retirada de Chaves y de Griñán es un asunto "asumido", sobre el que "no hay más que hablar", y ha señalado, respecto a las otras dos exigencias de Podemos que la Junta de Andalucía lidera en España la lucha contra los desahucios y ha protagonizado la mayor reducción de altos cargos entre todas las comunidades autónomas españolas.

Ha recordado que la reducción de altos cargos, la fusión de organismos y la rebaja de sueldos implementadas por la Junta de Andalucía no tienen parangón en ninguna otra comunidad autónoma y ha advertido de que exigir más recortes podría perjudicar a servicios públicos como la sanidad. Respecto a los desahucios, ha anunciado una iniciativa para que las entidades sociales asuman una "cláusula social" por la que no ejecutarían ningún desahucio sin antes intentar pactar una "solución habitacional" para los afectados. Cornejo también ha destacado que el PSOE ha detallado a Podemos y a Ciudadanos una batería de medidas de impulso de la transparencia pública que superan las reivindicaciones de ambas formaciones.

"Estamos a dos días de la investidura y no ante acuerdos de gobierno o pactos de estabilidad; a día de hoy, la única candidata es Susana Díaz y no cabe la posibilidad de presentar otra candidatura", ha espetado. El dirigente del PSOE ha contrapuesto la actitud de diálogo de Podemos y Ciudadanos con la del PP e IU, partidos a los que ha recriminado que no hayan propuesto ninguna alternativa y mantengan un rechazo total a cualquier negociación. Los representantes socialistas se reunirán esta tarde con dirigentes de Ciudadanos, partido que también ha aceptado negociar sobre la investidura de Díaz tras asumir el PSOE el decálogo contra la corrupción que defiende la formación que lidera Albert Rivera.