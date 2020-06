Podemos propone que carpinteros y deportistas participen en la elección del CGPJ

Rosell se ha referido así en un desayuno informativo organizado por Wolters Kluwer y Europa Press titulado 'La Justicia a debate' en el que han participado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, y los portavoces parlamentarios de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, y Ciudadanos, Jose Manuel Villegas.

"Creo que hay algo que no hemos probado, ¿por qué el sistema corporativo de selección de vocales tiene que ser solo de carrera judicial?", ha preguntado la diputada de Podemos. Y ha añadido: "¿por qué no dar entrada a Abogacía, a Fiscalía, a la Prócura?, ¿por qué no dar entrada a carpinteros, a empresarios, a deportistas?, ¿por qué no dar entrada a la ciudadanía?".

La propuesta de Rosell se enmarca dentro de la polémica iniciativa de Podemos que incluyó en su programa electoral en la que planteó elegir a los vocales del CGPJ por sufragio universal, es decir, por la propia ciudadanía y no solo por el Parlamento o la judicatura.

"Hay que superar que la opinión publica piense que la Justicia esté politizada"

Rosell ha criticado no solo el modo de elección de los vocales del Poder Judicial sino también el funcionamiento del propio órgano de gobierno de los jueces, que ha tachado de "muy presidencialista" y "con órganos que no se están renovando, que dan poca transparencia".

Igualmente, ha defendido que la independencia judicial es un derecho de la ciudadanía y no un privilegio de los jueces. "La ciudadanía tiene derecho a jueces imparciales", ha añadido. Sobre esta cuestión, el ministro de Justicia en funciones ha reconocido que algo están haciendo mal "cuando las encuestas dicen que la percepción social es critica" hacia la independencia judicial. Ahora bien, ha advertido del "peligroso camino recorrido" en estos últimos años para deslegitimar las instituciones.

"Hay que superar la de que la opinión publica piense que la Justicia esté politizada", ha apostillado. Por su parte, Villegas ha dicho que la polémica respecto a las críticas de la ciudadanía hacia la independencia judicial y el sistema de elección del CGPJ tiene que ver más con los políticos.

"El problema está allí donde los políticos hemos metido la mano", ha explicado. El socialista Juan Carlos Campo ha pedido hacer autocrítica por el sistema de nombramientos del propio Consejo a través del Parlamento pero ha rechazado que la Justicia esté sometida a presiones del Ejecutivo ya que "funciona en términos de absoluta normalidad".