Podemos presiona a Pedro Sánchez para que decida con qué partido quiere formar coalición

El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha apremiado hoy al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a decidirse ya por Ciudadanos o por Podemos y ha pedido que no se dilaten los plazos para hacerlos coincidir con los calendarios internos de los partidos.

Errejón, que "es posible" que esté en el equipo negociador de Podemos, ha señalado que la ronda de conversaciones iniciada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como si fuera el jefe de Estado, parece estar más destinada a la galería que a ir dando pasos para lograr un gobierno.

Tras precisar que las posiciones de cada partido ya se conocen, después de 40 días "perdidos" desde las elecciones, Errejón ha recalcado que el PSOE se tiene que definir y decidir si quiere gobierno de gran coalición como le pide Ciudadanos o un gobierno de cambio con Podemos. "Esta situación en algún momento se bifurca en un sentido o en el otro. Está bien que se haga una ronda, pero lo fundamental, lo fundamental es que se decida", ha apremiado a Sánchez.

Ha subrayado que no se trata de una cuestión de tiempo, sino de decisión política y compromiso y de "no verdar cosas que son absolutamente incompatibles". En este sentido, ha reiterado que si finalmente opta por Ciudadanos, el PSOE no recibirá los votos de Podemos en la investidura.

La cuestión política central es, según Errejón, decantarse por un gobierno de gran coalición, uno de cambio o repetición de elecciones, un escenario este último que no cree que sea una buena salida, aunque no le tiene "miedo" porque piensa que a Podemos no le iría mal.