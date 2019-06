Pedro Sánchez rebaja a Podemos de socio preferente a uno más

El Gobierno mantiene la primera quincena de julio como fecha "tentativa" para celebrar el debate y votación de la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, si bien ha vinculado que este pronóstico se cumpla con la "responsabilidad" que ejerzan PP y Ciudadanos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha señalado que la posibilidad de cumplir con esta fecha estimada "estará en función de si PP y Ciudadanos" ven igual de urgente que el Gobierno el que para entonces pueda haber un nuevo Ejecutivo. La ministra ha pedido a PP y Ciudadanos que hagan un ejercicio de responsabilidad para que el Gobierno de España "no dependa de fuerzas independentistas".

Celaá no ha respondido a la pregunta de qué estaría dispuesto el gobierno a ofrecer a Unidas Podemos como compensación por su apoyo. La ministra se ha escudado en que ese asunto es competencia exclusiva del presidente Sánchez, la decisión sobre si incorpora o no en su gabinete a algún representante de la formación 'morada'. No obstante, Celaá ha indicado que los socialistas quieren que Podemos "siga siendo socio" porque el Gobierno va a hacer políticas progresistas. Sánchez se reunirá este próximo martes con los líderes de Podemos, Pablo Iglesias; Ciudadanos, Albert Rivera, y PP, Pablo Casado, precisamente para ir avanzando en la investidura.

PODEMOS SOLO HABLA DE GOBIERNO DE COALICIÓN

Podemos ha reunido a su equipo para las negociaciones y a la salida su portavoz parlamentaria, Irene Montero, mantenía que ellos pretenden un gobierno de coalición a cambio de su apoyo. Más esplícito era el secretario general, Pablo Iglesias. Ha recordado a Pedro Sánchez que "los números son tozudos" y las dos opciones que tiene para ser investido presidente del Gobierno es por un lado un acuerdo con PP y Ciudadanos, "aunque les está buscando parece que no les está encontrando", y por otro, la de negociar un programa progresista y un gobierno de coalición con Unidas Podemos proporcional a los resultados electorales. En una entrevista en La Sexta, Iglesias ha reconocido que son conscientes de que parte de sus medidas programáticas no podrán realizarse porque deberán transigir en la negociación con el PSOE, y que esto mismo ocurrirá con las personas que deban formar parte del Ejecutivo: "Todos tendremos que ceder, pero ojo, en relación al peso de cada uno", ha puntualizado.