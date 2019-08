Los nueve consejeros del Gobierno de La Rioja que lidera la socialista Concha Andreu han tomado posesión de sus cargos con la afirmación de la titular de la cartera de Participación, Raquel Romero, de Podemos, de que el pacto entre el PSOE y la formación morada "no corre peligro". Romero y el secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, nuevo consejero de Gobernanza, se han referido, en declaraciones a los periodistas, a la situación de este pacto tras el acto de la toma de posesión. Ocón ha señalado que Romero fue la candidata en nombre de Podemos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 26 de mayo y es "quien ha dado la cara ante los riojanos". Por ello, cree que "no debería molestar a nadie" su presencia en el Gobierno regional, formado por ocho consejeros propuestos por el PSOE y uno de Podemos. Ha incidido en que quien representa a Podemos ante el PSOE y el Gobierno regional es Romero, que es la que da "estabilidad" al Ejecutivo; y "si Podemos toma otras decisiones con el consenso de Romero, estamos abiertos a escuchar".

PARTIDO DIVIDIDO

La presidenta de la comunidad anunció que Romero sería consejera al ser la que garantiza la "estabilidad" del Ejecutivo. Al ser diputada, su voto es el que da o quita la mayoría al nuevo gobierno. Esta decisión provocó que algunos miembros del Equipo Técnico de Podemos en La Rioja -actual órgano de dirección del partido- pidieran anoche la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE. Esta ruptura, que también podía afectar al ayuntamiento de Logroño, liderado por el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos (UP) (formada por Equo-Verdes y Podemos) y el Partido Riojano, se basaba en que Andreu no aceptó como consejera a Amalia Revuelta, propuesta por el equipo técnico. La propuesta de Revuelta se produjo después de que el Comité Técnico anunciara que la secretaria del Grupo Municipal de UP en Logroño, Nazaret Martín, sería su consejera, pero esta renunció cuatro días después argumentando no poder compatibilizar su vida personal, laboral y familiar. Además es pareja de otro de los dirigentes que ha participado en las reuniones para proponer a la consejera.

La consejera nombrada al final, Romero, ha indicado que le gustaría "coser", en los próximos meses, la formación morada en la región. Ha tratado de esquivar las preguntas sobre esta cuestión porque son "asuntos internos del partido y habrá otro momento", pero ha subrayado que su objetivo es "dar estabilidad a un Gobierno progresista" y el acuerdo con el PSOE "no corre ningún peligro". Fuentes del Podemos a nivel estatal han asegurado que el acuerdo en el Gobierno de La Rioja está "garantizado" y han ratificado el tuit del partido en La Rioja con el que anoche desmintió que el pacto estuviera roto, sino que "sigue en pie". Romero compaginará los cargos de consejera y de diputada, dado que no hay incompatibilidad para ello en los estatutos de Podemos. Además, cree que se dan "circunstancias extraordinarias" que hacen que ahora vaya a compatibilizar los dos cargos, "pero eso no quiere decir que tenga que ser así".