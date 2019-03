La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha justificado la suspensión cautelar de militancia a Rita Maestre y otros cinco concejales del Ayuntamiento madrileño por no presentarse a las primarias al explicar que solo se ha "formalizado su decisión" de no concurrir con la formación morada.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha afirmado que lo que ha hecho Podemos Madrid es simplemente "formalizar la decisión que tomaron algunas personas que decidieron no presentarse a las primarias" del partido para integrarse directamente en la lista de la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena.

"Me apena porque las primarias son uno de los mayores éxitos democráticos de Podemos que se ha normalizado no solo en Podemos sino en la vida del resto de partidos y es un éxito del conjunto de la ciudadanía", ha subrayado.

La portavoz adjunta no ha querido dar más explicaciones en el Congreso de un asunto interno de su partido, pero sí ha insistido en que le "entristece" la decisión de Maestre y los otros cinco concejales. En cualquier caso, ha hecho hincapié en que Podemos y todo el grupo confederal va a seguir trabajando para que Carmena repita como alcaldesa: "No me gustaría que este tema enturbiara una gestión magnífica del Ayuntamiento de Madrid, que ha logrado sanear las cuentas y al tiempo aumentar un 40% la inversión social".

También ha asegurado que no ve "peligrar ninguna candidatura", que Podemos siempre ha mostrado su total compromiso con la de Carmena y que, aunque es respetable su decisión de "apostar por un equipo", en Podemos quien quiera presentarse a las elecciones municipales tiene que concurrir a unas primarias.