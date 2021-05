Podemos comienza a preparar la próxima Asamblea Ciudadana para relevar a Pablo Iglesias

La Ejecutiva de Podemos se reúne este viernes para comenzar el proceso de relevo del hasta ahora líder de la formación morada, Pablo Iglesias.

La marcha de Pablo Iglesias de la vida política tras los resultados en las elecciones en Madrid hacen que solo un año después de Vistalegre III se vuelva a convocar de forma extraordinaria otra Asamblea Ciudadana para elegir un nuevo líder del partido, puesto para el que ya hay una candidata: la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, persona de la máxima confianza de Iglesias.

En la Asamblea Ciudadana pueden participar todos los inscritos y servirá para renovar los órganos de dirección y también los estatutos del partido. A la espera de si se presenta algún candidato alternativo a Ione Belarra se da por hecho el apoyo de toda la actual cúpula a la ministra.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, a quien Iglesias ha designado como su sucesora al frente de la coalición Unidas Podemos, no es militante de la formación morada, sino del PCE, y ha dicho en numerosas ocasiones que no aspira a liderar el partido morado.

De seguirse con ese esquema, Díaz y Belarra compartirían el liderazgo de la coalición mientras que Irene Montero se volcaría en sacar adelante su agenda legislativa.

Resultados de Unidas Podemos en las elecciones de Madrid

La misma noche de las elecciones en Madrid 2021, Pablo Iglesias anunció que se retiraba de la vida política. Pese a que Unidas Podemos mejoró sus resultados con respecto a 2019 el bloque de la izquierda no suma para poder gobernar e Iglesias justificó su marcha porque "no contribuyo a sumar. Me he convertido en un chivo expiatorio".

"Cuando uno deja de ser útil tiene que saber retirarse", dijo el candidato durante un discurso en el que afirmó que "estos resultados van a agudizar los problemas territoriales en España. Nunca Madrid había sido tan desigual al resto de España."