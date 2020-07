El PNV aprovecha la reforma constitucional para pedir el derecho de autodeterminación

Josu Erkoreka, portavoz del PNV, ha anunciado en Bilbao que su partido planteará dos enmiendas a proposición de la reforma constitucional para limitar el déficit acordada entre el PSOE y el PP, con el fin de que el artículo 135 de la Carta Magna reconozca a "los territorios forales" y recoja el derecho de autodeterminación, con el fin de que los vascos decidan si quieren tener una soberanía propia o compartida "con otros pueblos".

La enmienda, según ha señalado Erkoreka, recoge lo "esencial" de la declaración aprobada en 1990 en el Parlamento Vasco, con el respaldo del PNV, EA y EE, sobre el derecho de autodeterminación y da respuesta a una "reivindicación secular" del nacionalismo vasco.

En su enmienda, el PNV sostiene que el marco constitucional "no puede ni debe ser concebido como un cercado jurídico que limite la expresión democrática y anule la voluntad libremente expresada de la ciudadanía". También reitera que en el referéndum constitucional de 1978 participó "menos de la mitad del censo" y la Carta Magna fue ratificada "por menos del 35 % del mismo".

Erkoreka ha rechazado que esta iniciativa suponga un intento de marcar "perfil soberanista" ante la irrupción institucional de Bildu. "Es una reivindicación secular del nacionalismo vasco que se plantea cuando se abre el melón de la reforma constitucional".

El PNV presentará una segunda enmienda en este debate, para que en el texto de la reforma, se subsane el "olvido" y se cite expresamente a los territorios forales. Los nacionalistas temen, según ha expuesto Erkoreka, que el "error" de no citar a los territorios forales pueda tener en el futuro consecuencias "irreparables" en su capacidad "financiera y fiscal" y se les pueda tratar de equiparar, "a la baja", con las entidades locales.

El portavoz nacionalista en el Congreso ha señalado que por el momento no han mantenido contacto con el resto de los partidos para conocer su posición respecto de estas dos iniciativas. Ha adelantado que, si se rechazan ambas, el PNV se opondrá a la reforma constitucional, pero que si se toma en consideración alguna de ellas el grupo nacionalista "tendrá que reflexionar" sobre su postura definitiva. Sobre la posibilidad de someter la reforma a referéndum, Erkoreka ha dicho que si esta propuesta no sale adelante "no será por los parlamentarios del PNV".