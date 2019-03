Pintadas insultantes en la sede de Ciudadanos

Las imágenes muestran cómo ha aparecido la sede nacional de Ciudadanos en Madrid. Los califican de corruptos, de venderse en el conflicto del taxi y con insultos contra Inés Arrimadas y Juan Roldán.

Para Ciudadanos son "un cóctel de machismo, intolerancia, insultos y odio". No quieren asociarlas a los taxistas, "no representan al colectivo del taxi". Su secretario general, José Manuel Villegas ha respondido a través de las redes sociales con un "no nos callarán".

