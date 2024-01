Pilar Alegría: "Cada empresa decide dónde se instala, pero es razonable que los gobiernos legislen y eviten ingeniería fiscal"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha estado en directo en el programa Espejo Público de Antena 3 donde ha sido entrevistada por Susanna Griso para analizar la jornada de este miércoles en el Senado, que finalizó con la aprobación de dos de los importantes decretos anticrisis y ómnibus con apoyo de Junts tras un acuerdo 'in extremis' y en un pleno que se podría definir como 'agónico'.

Aunque hasta casi el último momento Junts había anunciado su voto negativo a los tres decretos, las negociaciones con el PSOE se saldaron con el desbloqueo de dos de ellos. El tercero, que incluye la reforma del subsidio del desempleo y que era propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no salió adelante debido al voto en contra de Podemos. De esta manera, el Congreso ha dado luz verde al decreto anticrisis del Gobierno gracias a la abstención de Junts tras una votación que se tuvo que repetir por un primer empate.

Empresas

En su intervención en Espejo Público, Pilar Alegría ha explicado, acerca de los incentivos para las empresas, que hay que ser conscientes de "la libertad de mercado en nuestro país", puesto que "este Gobierno siempre asegurará, faltaría más, que exista justicia en el ámbito empresarial". Entre tanto, asegura que "cada empresa puede decidir dónde se instala, pero parece razonable que los gobiernos, en sus competencias, puedan legislar para evitar cierta ingeniería fiscal".

Afirma que "a la hora de plantear una revisión, es lo que queremos seguir trabajando. Nada que ver con sanciones ni con ese planteamiento porque es imposible. Desde el respeto a las empresas de decidir dónde se instalan, una empresa donde tiene radicado su domicilio social parece consecuente que sea allí donde pague sus impuestos y desarrolle su actividad".

¿Les compensa con 'salvar los muebles'?

Preguntada acerca de si les compensa con "salvar los muebles", Pilar Alegría sostiene que "no hablaría de salvar los muebles porque ayer se aprobaron medidas para once millones de pensionistas que van a ver cómo sube su pensión. Si no se hubiese aprobado, como así votó PP y Vox, no tendrían esa subida". Mantiene Alegría que "los trabajadores que han cogido el transporte público han visto cómo sigue esa bonificación", algo que "gracias a esos decretos aprobados se beneficia claramente a la mayoría social".

En competencias de inmigración

Sobre la cesión en competencias de inmigración, Pilar Alegría explica que "la política es esto, capacidad de negociación y de acuerdo", algo que va a continuar siendo así puesto que "en el arco parlamentario están sentados distintos grupos políticos. Nuestro objetivo es adoptar medidas para beneficiar a la gente".

Explica que "uno de los acuerdos de ayer es aprobar, trabajar, una ley orgánica para hacer la transferencia en inmigración, que está recogida en la Constitución. Esa ley orgánica deberá tener los votos y allí veremos los detalles. Una parte tiene que empezar su trámite y allí lo veremos".