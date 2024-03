Piden a Feijóo que aclare las subvenciones de la Xunta de Galicia a la empresa donde trabaja su mujer

La Xunta de Alberto Núñez Feijoo habría concedido, al menos, 114.000 euros en subvenciones a la empresa en la que trabajaba su mujer. Todo esto se habría producido cuando él era presidente de Galicia, según publica 'InfoLibre'.

El Gobierno pide explicaciones al líder del PP tras las informaciones y después de que los 'populares' presentasen una denuncia contra el presidente Pedro Sánchez por las relaciones de su esposa con la aerolínea Air Europa, que fue rescatada con fondos públicos. Dicha denuncia ya ha sido archivada por la Oficina de Conflicto de Intereses.

"Desde luego lo exigible son las explicaciones por parte de Feijóo", ha indicado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "La información señala a algo que se produjo cuando el propio presidente de la Xunta era el señor Núñez Feijóo y por tanto creo que lo que corresponde ahora es explicaciones, celeridad y contundencia", añadía Alegría.

Cruce de acusaciones entre PP y PSOE en el Senado por las subvenciones

Durante el pleno celebrado este martes en el Senado, el senador del PP, Eloy Suárez Lamata, ha pedido explicaciones por el presunto papel de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, en el rescate de la empresa Air Europa.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha respondido pidiendo explicaciones sobre si la Xunta de Galicia "dio una ayuda de más de 100.000 euros" a una empresa en la que trabajaba la mujer del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"¿En condición de qué intervenía la señora Gómez en esas negociaciones? No es de recibo que Sánchez dé una subvención y la beneficiaria sea su mujer. Lo que piensa la sociedad en general es que se ha aprovechado de su condición para financiar sus actividades privadas. (....) Porque la mujer del César no puede tener relaciones comerciales con las compañías que rescata el César. Eso se llama corrupción de Estado".

La ministra Montero no ha dudo en replicar a la pregunta del senador del Partido Popular pidiendo a la Xunta de Galicia si puede aclarar "por qué dio una ayuda de más de 100.000 euros a una empresa en la que trabajaba la mujer de Feijóo". "¿Por qué eso no lo llevan a la Oficina de Conflicto de Intereses? ¿por qué no lo denuncia?", ha cuestionado.

