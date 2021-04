Los peritos que han declarado en el juicio por la caja B del PP no ven creíbles los 'papeles de Bárcenas'

Un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha declarado este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la presunta caja 'b' del Partido Popular y ha afirmado que 'los papeles de Bárcenas' eran "chapuceros" porque dice que hay algunas anotaciones que no son creíbles y que pueden estar ahí con alguna intención.

"Mi conclusión sería que estos papeles no están completos. No nos parece creíble que una contabilidad 'b' se lleve en hojas sueltas. Se lleva en un libro", ha señalado a preguntas del fiscal Anticorrupción.

La IGAE aportó varios informes periciales en los que concluyeron que las anotaciones de Luis Bárcenas tenían "inconsistencias". El perito ha precisado que "aunque algunos movimientos se han verificado que son reales, hay otros movimientos que no lo son y pueden estar ahí por alguna intención".

El perito cree que, en general, se trata de una "contabilidad muy chapucera, está llena de errores" y por ello considera que los documentos "no son buenos porque parece increíble que no se controle, que se llevara tan mal". Ha añadido que el hecho de que Bárcenas entregara después archivos en un 'pendrive' con la supuesta caja 'b' "hace pensar que esos papeles están hechos 'ex profeso', que no es la contabilidad real, que no son los papeles concretos".