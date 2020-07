Pere Navarro lamenta la postura de Carme Chacón pero no le pedirá que deje el escaño

En declaraciones a Onda Cero, Pere Navarro afirma que él no decidirá sobre el escaño de Carme Chacón, sino que tiene que ser ella la que decida si quiere seguir representando al PSC. Además, subraya su coherencia y afirma que continuarán junto al Partido Socialista, ya que "la relación PSOE-PSC es uno de los pocos puentes que quedan entre España y Cataluña".

La exministra de Defensa ha mantenido hoy una conversación telefónica con Navarro, en la que éste la ha ratificado en su escaño pese a su decisión de no apoyar en el pleno del Congreso las propuestas de resolución de CiU e ICV sobre el futuro de Cataluña. Fuentes del entorno de Chacón han informado de esa conversación con el líder de los socialistas catalanes después de que la exministra anunciara que se iba a desmarcar de las directrices de la cúpula del PSC sobre el derecho a decidir de Cataluña.

Al anunciar esa posición contraria a la de la dirección del PSC, Chacón puso su escaño a disposición de Navarro, quien, según las fuentes citadas, la ha ratificado en su puesto. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, la diputada ha insistido en sus declaraciones de esta mañana de que no apoyaría las resoluciones relativas al futuro de Cataluña.

Al ser preguntada por la posibilidad de que esa decisión la haya adoptado para mantener intactas sus aspiraciones a la Secretaría General del PSOE, ha garantizado que "no tiene nada que ver ni con el presente, ni con el futuro de Carme Chacón". "Eso sería sólo una anécdota. Es insignificante Carme Chacón. Ahora mismo -ha añadido- estoy hablando del presente y del futuro de millones de catalanes y españoles que quieren seguir juntos".

Por ello, ha insistido que no va a apoyar en el pleno del Congreso las resoluciones de partidos que han puesto en marcha un proceso de ruptura de Cataluña con España. "Creo firmemente en la suma de Cataluña y el resto de España por una Europa distinta y por un proyecto social y socialista de Cataluña hermanada con España en una Europa diferente. Y por eso voy a luchar y esa es la razón de mi voto. No a la ruptura entre Cataluña y España, y no daré apoyo a resoluciones de partidos que han puesto en marcha una secesión unilateral", ha subrayado.

Al ser preguntada por la posibilidad de que otros diputados del PSC desobedezcan también las directrices de la cúpula del partido, Chacón se ha remitido a ellos para que informen de su posición.