Pedro Sánchez asegura que la Constitución "prevalecerá" y acusa a la derecha de intentar "amordazar al Parlamento"

Pedro Sánchez ha hecho balance de las últimas 24 horas en las que el Congreso ha dado luz verde a derogar la sedición, rebajar la malversación y reformar la ley del Poder Judicial y del TC. Al respecto el presidente del Gobierno ha indicado que de todo lo vivido "hay una conclusión que tenemos que extraer: la democracia prevalecerá y la Constitución prevalecerá".

Sobre las últimas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, quien ha considerado que "no es tolerable pactar con delincuentes su propia condena", Sánchez ha dejado claro que no comparte las palabras de Emiliano García-Page, aunque las respeta: "La última década ha sido una pérdida de tiempo en Cataluña y en España", ha subrayado.

Precisamente sobre Cataluña el líder del Ejecutivo ha indicado que la hora de ruta es la del entendimiento y la cohabitación: "Lo que más le conviene a España y a Cataluña es la convivencia. Se trata nada más y nada menos que de pasar una etapa negra y no volver a sufrir lo que se sufrió en 2017. Hay varios elementos del procès que se han acabado: la unidad del independentismo está rota, la vía unilateral no se plantea, el incumplimiento de la Constitución y la quiebra de la legalidad democrática, hoy la ley y la Constitución se cumple en todos los territorios", ha dicho.

A su juicio lo que queda totalmente descartado es un referéndum de independencia como el del 1-O. "En Cataluña no va a haber ninguna consulta de autodeterminación, no porque no cabe en la Constitución, sino porque hay tenemos que contribuir con soluciones que reparen la fractura. Esto que estamos haciendo ahora no lo hacemos por los partidos independentistas, lo hacemos por la convivencia", ha matizado.

"Intento de atropellar la democracia"

Más crítico se ha mostrado con la derecha, a la que ha acusado de intentar llevar a cabo un "complot burdo". "La derecha y la ultraderecha han tratado de amordazar nada más y nada menos que al Parlamento. Han intentado bloquear una votación, algo que no había ocurrido en los 40 años democracia. No sabemos lo siguiente que harán", ha añadido.

En este sentido ha indicado que lo que se espera del Tribunal Constitucional "es que imperen el sentido común y la Constitución".

Además ha dejado claro que "no se puede decir que este Gobierno es ilegítimo, de okupas, porque ha sido respaldado por los votos de los españoles".