Pedro Saura: "La gran coalición no es buena porque la única alternativa en el sistema político sería el populismo"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El diputado del PSOE ha insistido en que el 'no' a Rajoy es unánime en el seno del partido porque "no se trata de una cuestión táctica, sino de principios". Cree que el líder del PP debe intentar llegar a acuerdos con los partidos de centroderecha del Congreso, aludiendo a los nacionalistas, porque en su opinión "no se está haciendo con suficiente intensidad".