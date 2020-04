Pedro Sánchez pedirá hoy a Pablo Casado por videoconferencia que se sume al pacto de reconstrucción tras el coronavirus

Pedro Sánchez y Pablo Casado protagonizan este lunes la cita política de la jornada, el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno pedirá al líder de la oposición que se sume a ese pacto "por la reconstrucción del país" tras la pandemia de coronavirus.

Pedro Sánchez finalizó el pasado viernes contactos con el resto de fuerzas políticas y ese mismo día se anunció la videoconferencia para este lunes. El PP todavía no se ha pronunciado sobre si apoyará o no la prórroga nueva del estado de alarma hasta el 9 de mayo, de hecho Pablo Casdo ha criticado que este medida el presidente no se la haya comunicado antes de anunciarla en rueda de prensa .

Por su parte, Sánchez acudirá a la entrevista tras insistir en un discurso televisado el sábado en la necesidad de unidad y de un pacto entre los partidos, instituciones y agentes sociales.

Sánchez ya se ha reunido telemáticamente con los portavoces de los grupos minoritarios y también con ERC, que ha mostrado su disposición a explorar un pacto, pero ha reclamado también que vuelva a activarse otra mesa, la del diálogo sobre Cataluña entre el Gobierno y la Generalitat.