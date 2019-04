Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen esta tarde para valorar acuerdos

El encuentro entre Pablo Iglesias (Podemos) y Pedro Sánchez (PSOE) tendrá carácter "informal", según han confirmado fuentes de Podemos. Se celebrará en un lugar "neutral" y no se llevará a a cabo, por tanto, en ninguna de las sedes de sus respectivos partidos. La entrevista tiene lugar en un momento de intensas negociaciones y búsqueda de acuerdos para la formación de ayuntamientos y comunidades autónomas, y después de un fin de semana en el que Pedro Sánchez advirtió en el Comité Federal de su partido que el PSOE no tiene que dar ningún giro, como le pide Pablo Iglesias.

Una advertencia a la que respondió el propio Iglesias el domingo, señalando que si el PSOE no da ese giro de 180 grados que le reclaman no habrá acuerdo con Podemos.

Ayer, Sánchez se reunió con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Este mediodía ha almorzado con Mariano Rajoy.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana, Sánchez ha emplazado al presidente de Ciudadanos a "pasar de las palabras a los hechos" y demostrar si está por regenerar "de verdad" la vida democrática y permitir que los socialistas desbanquen al PP en Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia. Un día después de mantener su primer encuentro, Sánchez ha reclamado a Rivera que demuestre "si es o no progresista" y si está dispuesto a poner fin a los gobiernos del PP que se han visto afectados por la corrupción. "En sus hechos les conoceremos y veremos si es un partido progresista o no. Me gustaría que lo fuera, no lo dudo, pero tienen que ser los hechos donde lo veamos", ha advertido Sánchez en una rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE en la sede de Ferraz.

El líder socialista ha recalcado que el cambio de gobiernos en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, al igual que en la Comunidad Valenciana y Murcia, es una "exigencia moral" tras las últimas detenciones vinculadas con la trama de corrupción Púnica y Gürtel. Para Sánchez, la regeneración democrática "no es solo una cuestión de contenidos, sino también geográfica, y Valencia, Madrid y Murcia comparten redes de corrupción que tienen un núcleo, con dos letras y unas siglas, que son las del PP: la Gürtel y la Púnica". "Es lo que tiene que valorar un partido como Ciudadanos.

Me creo que quiere regenerar la vida democrática española, pero tiene que pasar de las palabras a los hechos", ha remarcado. A juicio de Sánchez, la presunta implicación de consejeros del Gobierno del PP en Madrid en este caso le hace ver que Rivera podría inclinarse por apoyar al candidato socialista, Ángel Gabilondo, en vez de a la del PP, Cristina Cifuentes. "Entiendo que (Rivera) se está pensando apoyar a Gabilondo. Pero es una decisión de Ciudadanos que tiene que tomar su partido", ha dicho.

El secretario general socialista ha recalcado que C's está ante la disyuntiva de dar su voto "al gobierno de la Púnica o al gobierno de la ética" liderado por una persona "irreprochable, ejemplar, honesta e independiente" como el exministro de Educación. "Será su decisión, no la nuestra. Madrid se merece una persona de la talla de Gabilondo", ha insistido para hacer ver a Ciudadanos que tiene "razones de sobra" para inclinar la balanza del lado del PSOE en las tres regiones en las que depende de su voto. A tenor de la reunión de ayer, Sánchez ha confesado tener "buena sintonía" con Rivera y le ha recordado que se define como progresista porque respalda el fortalecimiento de los servicios públicos. "Si lo defiende, en Madrid, en Valencia y en Murcia no puede apoyar al PP, que es el que ha estado privatizando los servicios sociales", ha añadido.

Sánchez ha reiterado que la voluntad de su partido es "gobernar y liderar el cambio" a través de acuerdos basados en "la estabilidad y la coherencia de los principios que representa el PSOE". Ha insistido en que lo importante es "para qué y no con quién" se pacte y que todo acuerdo se hará con "absoluta transparencia, con luz y taquígrafos". "Pueden contar los españoles con la confianza de que así lo vamos a hacer", se ha comprometido.

El secretario general ha remarcado que son los candidatos territoriales los que están liderando las conversaciones en cada municipio y comunidad y los que concretarán los acuerdos respetando los ejes de la recuperación económica justa, la defensa del estado del bienestar y la regeneración democrática. Ante la reunión que mantendrá esta tarde con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la predisposición del PSOE es entablar acuerdos en ayuntamientos y comunidades autónomas.

"Podemos tiene la enorme oportunidad de ser consciente de que los españoles han pedido diálogo, reformas, no desprestigiar las instituciones y, en consecuencia, si apuesta por la estabilidad, por la reforma y no por la ruptura, el PSOE podrá entenderse también con ellos, con Ciudadanos, con Podemos y con IU y otros partidos que entiendan que la ciudadanía quiere cambiar valores y proyectos", ha explicado Sánchez