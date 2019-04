Pedro Sánchez: "No ha habido un acuerdo con el Partido Popular"

RECLAMA "UN CAMBIO PROGRESISTA Y REFORMISTA"

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha matizado durante una entrevista en Espejo Público que "no ha habido un acuerdo con el Partido Popular". No obstante, se ha mostrado "esperanzado" porque "vuelve el diálogo al Congreso de los Diputados". Asimismo, ha defendido que haya "un cambio progresista y reformista" y considera que, para ello, "Rajoy no es creíble porque no tiene la capacidad de dialogar ni de negociar".