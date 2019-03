Pedro Sánchez evita hablar de la crisis del PSM y dice que el PSOE es "hoy más fuerte"

Sánchez no ha mencionado directamente lo ocurrido en Madrid, pero sí ha hablado del objetivo de ser "un partido ganador", que está en el trasfondo de la decisión en el PSM. La Ejecutiva Federal ha justificado la suspensión en la "mala imagen" y la "inestabilidad" del PSM, ante lo que temían un batacazo electoral.

"Hoy somos un partido más fuerte, un partido más orgulloso, un partido preparado para ponerse al servicio de los ciudadanos, un partido ganador en Andalucía, donde tendremos la victoria en las elecciones del 22 de marzo, el preludio de la victoria electoral que tendremos los socialistas en Lorca, en Murcia y en toda España", ha afirmado el secretario general, nada más comenzar su intervención.

Sánchez ha hecho hincapié en que, en sus 136 años de historia, el PSOE "siempre" se presenta a las elecciones "con el ánimo de ganar, de gobernar, de representar a la mayoría de españoles".

"Nuestro reto hoy sigue siendo el mismo: ganar. Nuestro partido es un partido de ganadores y no nos conformamos con menos, yo no me voy a conformar con menos. Salimos a ganar en todas las comunidades autónomas", ha recalcado.