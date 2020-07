Pedro Sánchez evita entrar en la polémica de las críticas de varios miembros de Unidas Podemos a periodistas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, evitó entrar en la polémica en torno a las críticas de varios miembros de Unidas Podemos hacia periodistas, entre ellos del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, y dijo que no hace valoraciones de un "colega de Gobierno".

"No voy a hacer valoraciones sobre un colega de Gobierno, el vicepresidente Iglesias", dijo Sánchez en rueda de prensa en Lisboa, donde se reunió con el primer ministro portugués, António Costa, para preparar la próxima cumbre europea sobre el fondo de recuperación. Cuestionado por la polémica, Sánchez señaló que "nunca" ha valorado procesos judiciales abiertos y recordó que tampoco ha hecho valoraciones sobre las críticas que él mismo ha recibido por parte de la prensa.

"A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas de otros e incluso desfavorables de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoraciones sobre ellas", refirió.

Sánchez respondió así a las preguntas sobre las críticas hacia periodistas vertidas por Iglesias y otros miembros de la formación morada a raíz del caso del excomisario José Manuel Villarejo y del de la exasesora de Podemos Dina Bousselham. Iglesias afirmó en los últimos días que en España hay una estructura policial y mediática dedicada a desprestigiar a determinados políticos, que lleva años tratando de perjudicar a su partido y que ahora intenta acabar con la coalición.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechazó "el señalamiento de periodistas" por parte de Iglesias y del dirigente de Podemos Pablo Echenique y lo tachó de "un intolerable intento de intimidación para impedir el libre ejercicio del periodismo".

"El señalamiento de periodistas, venga de donde venga, afecta directamente al derecho a la libertad de expresión, pilar irrenunciable de la democracia que debe ser respetado y garantizado, en especial por aquellos que ejercen responsabilidades", denunció la asociación profesional en un comunicado.