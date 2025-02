Pedro Sánchez califica a Feijóo de "colosal engaño" y el líder del PP le acusa de "saquear a los españoles"

El Congreso de los Diputados acoge una nueva sesión de control al Gobierno de coalición. Este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado un nuevo rifirrafe. En alusión al IRPF en el salario mínimo interprofesional (SMI) que ha provocado un choque entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la vicepresidenta primea primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el líder de la oposición espetaba al jefe del Ejecutivo: "¿Cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta la vicepresidenta del Gobierno? Nunca un Gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo".

Por su parte, el presidente del Gobierno, ha calificado a Núñez Feijóo de "colosal engaño" para la política española tras los reproches sobre una división entre los socios del Ejecutivo y la "inutilidad" de su Gabinete. "Después de escucharle, es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos, un colosal engaño. Usted vino aquí y se presentó a la política diciendo que iba a traer la política para adultos"; replicaba Sánchez.

El líder del Partido Popular alegaba que Pedro Sánchez es "tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles". "Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al SMI pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar telefónica. Los 200 millones que les debe a los pacientes de ELA se los está gastando usted en publicidad institucional. Tiene usted 400 asesores más, altos cargos y asesores que el último gobierno de Rajoy. En Moncloa, 525 asesores. Y no hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Para lo que le interesa sí hay dinero", esgrimía Feijóo.

"Llevamos un año viendo en qué gastan los recursos de los españoles. Ellos, no paran de trabajar y ustedes les fríen a impuestos. El esfuerzo de la gente acaba convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y ministros, y el Gobierno mas caro de la Democracia. En un país donde es más fácil tener casa si se okupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde hay personas a base de subvención que viven mejor que personas trabajando. Hemos decir basta", sentenciaba el expresidente de la Xunta de Galicia en el hemiciclo.

Pedro Sánchez ha defendido una vez más la labor del Gobierno. Ha ofrecido datos de empleo y creación económica: "Usted me pregunta por si el Gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del PP, eso seguro que no se retenía en el IRPF".

"Ustedes preguntan por el bienestar de los españoles. Yo le voy a responder. Mire, en 2018, el salario medio en nuestro país era 1.700 euros. Hoy es de 2.100 euros. En 2018 la pensión media era de 1.000 euros, hoy es de 1.500 euros. En 2018 había 19 millones de personas ocupadas, hoy hay casi 22 millones. Sabe cual es el patrón. ¿Empieza a adivinarlo? La diferencia entre lo que les preocupa a ustedes y a nosotros se mide en números. Y la diferencia entre ustedes, los números no engañan", comentaba Sánchez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com