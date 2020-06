Pedro Sánchez anuncia un plan contra la explotación laboral

"Logramos un acuerdo con una fuerza ajena a nuestro programa ideológico y, con quien tenemos más semejanzas no lo logramos porque pusieron delante los sillones", ha señalado en referencia a Podemos, durante un desayuno informativo en Sevilla, en el que ha sido presentado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El candidato socialista ha reiterado que si gobierna promoverá la derogación de la reforma laboral e impulsará una nueva estrategia de competitividad basada en la mejora de la productividad, la economía del conocimiento y la innovación para incentivar la creación de empleo estable, la paz social y la formación continua.

Además, ha anunciado un plan contra la explotación laboral que incluye, entre otras medidas, tipificar como infracción grave la realización de jornadas de trabajo superiores o fuera del horario pactado en los contratos a tiempo parcial y "evitar que los trabajadores asuman más horas de trabajo que las que establece la ley".

Ante las nuevas elecciones del 26 de junio, ha defendido que "el cambio, no es que sea necesario, es que es urgente", aunque ha puntualizado: "No cambiar por cambiar, sino para articular un gobierno que acometa una senda de reformas". Preguntado en el coloquio posterior si sometería de nuevo a un referéndum entre la militancia los posibles pactos tras los comicios, ha asegurado que "volvería a hacerlo". Sánchez ha vuelto a reconocer que existe "desánimo" en el electorado socialista después de haber "intentado" formar gobierno tras los comicios del 20 de diciembre y no haberlo conseguido, pero ha considerado que el PSOE está "en mejores condiciones de ganar" el próximo 26 de junio.

"Yo salgo a ganar las elecciones y estoy convencido de que si todos los votantes socialistas se toman la molestia de acudir una hora a su colegio electoral, en España habrá cambio", ha asegurado. Interpelado sobre si volverá a presentarse a la secretaria general del PSOE "pase lo que pase" en las elecciones, ha dicho con una media sonrisa: "claro, como presidente del Gobierno". Sánchez se ha mostrado también irónico cuando le han preguntado por el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, de quien ha dicho: "Es anticapitalista; comunista; fue el profeta del fin de las ideologías, y ahora feminiza su discurso, se pone corbata; es todo eso y mucho más, todo lo que sea posible para llegar al poder".

El candidato socialista no ha abandonado el tono irónico cuando le han interpelado sobre las consecuencias que un eventual "sorpasso" de Podemos tendría para él, a lo que ha respondido: "Entiendo que se refiere al 'sorpasso' del PSOE al PP" con lo que "la consecuencia será que tendré un congreso más tranquilo", unas palabras que escuchaba muy de cerca la presidenta andaluza. Sobre los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha insistido en que cree en la "inocencia" de ambos y ha recordado que han asumido "en primera persona" las responsabilidades políticas.

"Tienen toda nuestra solidaridad y reconocimiento a ese gesto que han hecho", ha proseguido el líder socialista, que ha negado que sienta "desapego" hacia ellos y ha apostillado: "Si ha sido así (si tienen esa sensación), lo lamento". Durante la presentación, en la que Sánchez ha dado a conocer sus medidas en materia de empleo, la presidenta andaluza ha elogiado al candidato socialista, de quien ha dicho que es un hombre "valiente" y "no tiene que intentar confundir a nadie, simplemente ser lo que es y lo que somos los socialdemócratas, es decir, un país con justicia, libertad e igualdad". Ha ensalzado la responsabilidad y generosidad a la hora de intentar formar gobierno de Sánchez, y ha recalcado que en España hace falta cuanto antes un gobierno "mejor, sensible, comprometido y socialista encabezado por él, que sea capaz de dar seguridad a los retos" del país.

Por otra parte, ha acusado a Podemos de "buscar la copia de la socialdemocracia" cuando, a su juicio, "nadie tiene que buscar la copia porque el original es el PSOE". Díaz ha censurado a Podemos su "revisionismo histórico", lo que -según ella- ha provocado que Iglesias haya situado a Marx y Engels en la socialdemocracia, "olvidándose" de Trostki, Lenin y de dirigentes en Andalucía como Diego Cañamero, Luis Carlos Rejón o Julio Anguita. En este sentido, ha sostenido que "no lo hacen de manera ilusa y que saben lo que están haciendo" en lo que ha denominado como la mayor "operación de camuflaje" que se ha hecho en la historia reciente de España. "De Rajoy no espero más de lo que está haciendo, que es nada. No va a salir diciendo que es socialdemócrata, pero hay otros que saben que la salida a la situación que atraviesa el país está en la socialdemocracia", ha aseverado.